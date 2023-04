No hay posibilidad que Senado nombre nuevo comisionado del INAI: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- Monreal admitió la posibilidad de que la mayoría de su grupo parlamentario podría retirarle su apoyo para que siga al frente de la bancada.

Monreal admitió la posibilidad de que la mayoría de su grupo parlamentario podría retirarle su apoyo para que siga al frente de la bancada.

El senador Ricardo Monreal afirmó que no hay ninguna posibilidad de que el Senado designe aunque sea a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que el diálogo en ese sentido entre Morena y la oposición está roto.

Ya no tengo posibilidades, ya agoté las mías, para qué mentirle. Intenté hacerlo, pero yo ya estoy agotado en ese sentido. Sí, el tema del INAI es intransitable, no hay forma de que yo pueda responder positivamente, porque el grupo parlamentario (de Morena) ya decidió”, expuso.

Al cumplirse más de 24 horas de toma de la tribuna del Senado, por legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural, no existe acuerdo para reanudar la sesión, y el bloque de contención continúa atrincherado, mientras que Morena y aliados buscan sesionar en un salón alterno, sin alcanzar por ahora el quórum.

No me atrevería a hacer ningún compromiso ya, sobre el tema del INAI. Si ellos (los senadores de Morena) creen que eso es intransitable, pues no nos podemos mover, nadie, esa es la verdad”, enfatizó Monreal.

Por otra parte, el coordinador de los senadores de Morena admitió la posibilidad de que la mayoría de su grupo parlamentario podría retirarle su apoyo para que siga al frente de la bancada, lo cual, y de ocurrir, dijo, no se cortaría la venas.

Si el final llega, llegará, no me voy a cortar la venas”, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Con información de Excélsior.