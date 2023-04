Más despidos en Kemet; Sindicato se inconforma

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La empresa Kemet realizó un nuevo despido de personal, según denunció el Sindicato Independiente de Maquiladoras, que aseguró que con ello ya suman más de 1,300 obreros despedidos en lo que va del año.

Dolores Zúñiga Vázquez, Secretaría General, dijo que debido a la falta de persona, ahora los trabajadores que quedan tienen cargas dobles o triples de trabajo.

Aseguró que los pocos obreros que aun conservan su puesto, tienen que trabajar con dos o tres maquinarias al mismo tiempo para suplir a los que desocuparon.

“Hemos tenido algunos problemas en la maquiladora y ayer (jueves) me despidieron a 100 personas, entonces los trabajadores están enojados, andamos con el tema de las demandas”.

En cuanto a las razones para el despido, la líder sindical señaló que la empresa manifiesta que hay poco trabajo, sin embargo aseguró que el problema real es que la empresa quiere reducir al máximo la cifra de personal.

“Ellos argumentan que no hay trabajo, pero la producción sigue fluyendo, despiden gente y a los trabajadores que se quedan les dan una máquina o dos, quieren hacer más con menos”.

También aseguró que se le ha restringido la entrada a la líder sindical, a las instalaciones del lugar.

“Hace 8 meses tuvimos una reunión con los directivos de la planta, ellos decían que en Taiwán hay una maquiladora con 500 trabajadores que hacía la misma cantidad de piezas que aquí (Kemet) con mil 500 trabajadores, entonces el problema no es la falta de trabajo, quieren abusar de los trabajadores reduciendo al máximo el número y quieren deshacerse del sindicato porque saben que yo no me dejo”.

Apenas en el mes de marzo, la planta de Kemet en Victoria estuvo parada por tres días, debido a una huelga convocada por el Sindicato.

El conflicto fue por la negociación salarial que no llegó a buen puerto.

También en Victoria se suscitó un conflicto laboral en la maquiladora Kemet por las negociaciones del contrato colectivo de trabajo sobre un incremento directo al salario, por lo que emplazaron a huelga.

Al no llegar a un arreglo, alrededor de 500 empleados decidieron no prestar sus servicios hasta concretar un arreglo, declarando huelga; sin embargo, la autoridad laboral declaró inexistente la huelga, por lo que reanudaron operaciones.

La empresa de capital estadunidense, dedicada a la fabricación de capacitores para el rubro médico, aeroespacial, automotriz y tecnología.

Kemet con base de operaciones en Florida, aplicó una inversión de 20 millones de dólares para la ampliación de su planta en la capital de Tamaulipas, sin embargo, en el último año, de acuerdo con los mismos empleados, fueron dados de baja más de mil empleados.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón