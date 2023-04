Dieron el tiro de gracia los diputados federales al programa insignia del Presidente, EL INSABI, que, al morir, al desaparecer, dejó muchos pendientes, pero más interrogantes.



Los Legisladores Federales por mayoría de Morena, de manera apresurada, como si algo quisieran ocultar, aprobaron la eliminación del dichoso INSABI y con ello evidenciaron que el programa para nada sirvió, pero igual dejaron muchas dudas de para qué realmente fue creado y por qué fue eliminado tan abruptamente.



Recordemos que desde su gestación se dijo que con ese programa se tendría un sistema de salud similar al de Dinamarca, lo malo fue que desde el inicio el INSABI daba muestras de que no estaba bien formado, el nacimiento fue con fórceps, en estado prematuro, sin terminar de formarse, y en esas condiciones era difícil pudiera caminar bien, al final quien lo concibió lo elimino.



Ahora la pregunta que se hacen propios y extraños, sobre todo los empresarios logísticos y de almacenaje farmacéutico es ¿quién cargará con las deudas del INSABI?



Así es, el programa que se anunció con bombo y platillo por esta administración federal, está muerto, la semana que recién termina los legisladores federales, de madrugada lo aniquilaron, muchas deudas dejaron, no solo económicas, sino con el sistema de salud nacional, con la sociedad.



De entradita le dejará una gran carga al Instituto del Seguro Social, molestia a los patrones que pagan sus cuotas y mortificación a los derechohabientes de esa institución pues el IMSS tendrá que atender a todos los mexicanos y hasta migrantes que requieran atención médica y medicamentos que no cuenten con seguridad social y los afiliados ya ni citas alcanzarán.



Y lo peor es que está bajo sospecha la premura y manera con la que los legisladores federales aprobaron desaparecer el INSABI, pues lo hicieron casi clandestinamente y cuando el programa tenía serios cuestionamientos por mal manejo de recursos.



Será que como dice el dicho, ¿muerto el perro se acaba la rabia?, es decir, ya desaparecido el INSABI no habrá como cuestionar el mal manejo de los recursos, las deudas millonarias que para colmo el pueblo tendrá que pagar de una manera u otra.



Medios de comunicación nacional dan a conocer que representantes del sector farmacéutico dicen que el INSABI y UNOPS, Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas con la industria, en una primera aproximación en el 2020, se calcula dejan una deuda de unos 9 mil millones de pesos y falta contabilizar lo adeudado para 2021, 2022 y lo que va del 2023, es una cantidad muy alta que no pueden ya solventar los empresarios que se quedaron colgados ahora que desapareció el INSABI y no saben quién subsanará esa deuda.

Hace unos días el periódico nacional El Financiero público que la deuda del INSABI tronó a muchas firmas logísticas y de almacenamiento de medicamentos dejando sin empleo a muchos mexicanos, es decir, no solo impacta en los que aportan dinero también afectara a clase trabajadora que en su mayoría es de escasos recursos.



En fin, la situación es que ante la falta de una buena explicación por parte de los encargados del malogrado INSABI, hoy más que del cómo pudieron los legisladores desaparecerlo o para que fue realmente creado ese programa, se habla de subejercicios, de los pendientes que dejaron y la incógnita de quién cargará con las deudas del INSABI.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ

Vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1