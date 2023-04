En los cinco meses que lleva el sexenio del gobernador Américo Villarreal Anaya la relación política entre el gobierno y la sociedad tamaulipeca ha dado un giro de 180 grados: se ha pasado de la rispidez, las amenazas y el menosprecio, al humanismo y al respeto a la pluralidad ciudadana que caracterizan a la gestión americanista.

En todos espacios del quehacer público, en los ayuntamientos, las Comapas y el propio PAN, se respira ahora un clima de tranquilidad, que no solamente reconocen los partidarios y simpatizantes de Morena, sino los mismos panistas.

No mencionamos nombres para no herir susceptibilidades, pero algunos alcaldes, diputados y hasta ex colaboradores del gabinete cabecista del sur, coinciden en que, no obstante que son militantes de un partido antagónico al que ahora gobierna la entidad, el trato con el mandatario morenista es mejor que el que tenían con Cabeza de Vaca.

Con la llegada del gobernador de la 4T terminó la práctica de hostigamiento y el acoso contra adversarios, comunes del cabecismo, como las que sufrieron los alcaldes de Mainero, Villagrán, San Carlos e Hidalgo, solo porque apoyaron el proyecto político del candidato del Movimiento Regeneración Nacional.

Prácticas que llegaron a los extremos de girar órdenes de aprehensión contra los hijos del actual gobernador, Humberto y Américo, las cúpulas de Morena, la exalcaldesa de Reynosa Maki Ortíz y su hijo el alcalde Carlos Peña, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas, la de Díaz Ordaz, Nataly García, de Victoria, Lalo Gattas, de Matamoros, Mario López, y el dirigente del sindicato de Salud, Adolfo Sierra Medina, a los que se acusaba de haber cometido presuntos actos de corrupción.

Abusos que el panismo de Cabeza de Vaca pagó caro en las urnas, ya que, pese a los amedrantamientos, el 5 de junio de 2022 los electores reprobaron al mandatario y sepultaron su anhelo de continuidad, junto con el PAN, ahora en desgracia.

En el municipio de Madero, por otra parte, el aspirante a candidato de Morena a la alcaldía, Jorge Ruvalcaba López, recibió el respaldo de una treintena de lideres y lideresas de colonos durante una reunión que tuvieron en una casa de la esquina de Morelia y Díaz Mirón.

Como esta, el exdirigente municipal del tricolor sostiene a diario encuentros similares con colonos de las distintas sectores y barrios de la urbe petrolera para exponer sus pretensiones y tratar de colocarse en los primeros sitios de posicionamiento de la carrera por la candidatura del partido guinda a presidente municipal de 2024.

A propósito, como parte del programa de cercanía con la gente del alcalde Adrián Oseguera, el Tesorero Carlo González Portes se reunió ayer con familias de la colonia 20 de noviembre en la casa de José María Bracamontes para dialogar, escuchar las inquietudes y conocer las necesidades prioritarias de los habitantes.

Mientras degustaban las sabrosas Tortas Chema, elaboradas por el anfitrión, el representante del presidente tomó nota de las demandas y dijo que en la medida de las posibilidades se emprenderán acciones conjuntas para mejorar las condiciones de ese segmento de la población.

Para cerrar, el gobierno del alcalde de Tampico, Chucho Nader, festejará este domingo a través del Sistema DIF que preside la señora Aída Feres de Nader, el Día del Niño con magno evento que se desarrollará a partir de las 10 de la mañana el Auditorio Municipal, en el que se divertirá a los menores con un show de payasos y se repartirán toda clase obsequios para alegrar la vida a los miles de asistentes.