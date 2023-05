Listos los duelos de Reclasificación del Clausura 2023 de la Liga MX

MÉXICO.- Los Rayados de Monterrey, que golearon este sábado por 4-1 a los Pumas UNAM, terminaron como líderes del torneo Clausura 2023 del futbol mexicano, en el que se clasificaron a los cuartos de finales como primeros sembrados.

¡Lista la #Reclasificación! ????

Así se jugará la siguiente ronda del #Clausura2023:@Tuzos vs @ClubSantos@clubleonfc vs @AtletideSanLuis @TigresOficial vs @ClubPueblaMX@CruzAzul vs @AtlasFC

8 Clubes, 4 lugares para los #4tosDeFinal#LigaBBVAMX ⚽ pic.twitter.com/PEDentBngy

— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 1, 2023