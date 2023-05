Por culpa del Parkinson no llegaré a los 80 años: Michael J. Fox

ESTADOS UNIDOS.- La noticia de dicha enfermedad, con la cual Michael Fox fue diagnosticado en 1991 (tenía 29 años), llegó en el punto más alto de su carrera en donde sólo le daban 10 años de vida; actualmente el actor tiene 61 años y sigue con la recaudación de fondos para la investigación de este padecimiento.

Michael J. Fox habló sobre su vida con el parkinson en una reciente entrevista

Sin embargo, la vida de Michael Fox con el parkinson no ha sido fácil. Más allá de que el actor tuvo que abandonar su carrera en 2020 por las complicaciones que le trajo la enfermedad, actualmente Fox considera que el parkinson no lo dejará vivir más años.

“No voy a mentir. Se está poniendo difícil, se está poniendo más difícil. Cada día es más difícil”, dijo Michael J. Fox en una entrevista con el noticiero CBS Sunday Morning, donde habló sobre cómo ha disminuido su calidad de vida en los últimos años.

Michael J. Fox dice que el parkinson “le está tocando la puerta”

“Tuve una cirugía de columna. Tuve un tumor en la columna y fue benigno, pero me estropeó el andar”, dijo Michael J. Fox sobre los problemas que le ha traído dicha enfermedad. “Luego comencé a romper cosas. Me rompí este brazo, y me rompí este brazo, el codo, la cara y me rompí la mano”, aseguró.

“He estado pensando en la mortalidad de eso… No voy a tener 80. No voy a tener 80”, dijo Michael J. Fox sobre la idea de morir con el parkinson, enfermedad con la que ha recaudado millones de dólares desde el año 2000 con la creación de la Fundación Michael J. Fox.

Hace un año vimos a Fox reunirse con el ‘Doc’ en la Comic Con de NY

El año pasado Michael J. Fox se volvió noticia internacional cuando apareció en la Comic Con de Nueva York junto a Christopher Lloyd, quien interpreta al amado Doc. Emmett Brown en las tres cintas de ‘Back to the Future’. Una reunión que fue bastante emotiva.

“Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo el protagonista de ‘Back to the Future’ al hablar sobre su enfermedad de parkinson como un regalo.

