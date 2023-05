Así es como podrás editar mensajes en Whatsapp

Desde la creación de META, la empresa de Mark Zuckerberg ha estado innovando y mejorando todas las aplicaciones que le ofrece a sus usuarios, como Instagram, Facebook, Messenger y ahora Whatsapp.

De esta última presentó su nueva versión web Beta que incluirá nuevas mejoras y algunas funciones que sólo podrán ser utilizadas en su versión para la computadora, no obstante, como su nombre lo indica por ahora sólo se trata de una versión de prueba antes de que se lance la definitiva.

Al ser una versión beta del producto final, puede que, al instalarla en un inicio, no se encuentren cambios significantes, sin embargo, con el paso del tiempo, META iría implementando diferentes funciones, como la opción de editar mensajes.

Esta versión beta incluye la posibilidad de editar mensajes, opción que los usuarios de Whatsapp Web podrán encontrar en los tres puntos “…” que dirigen a las opciones como “eliminar mensaje”. Es importante señalar que esta opción sólo estará disponible durante los 15 minutos próximos a que se haya enviado el mensaje.

Trascendió que, en caso de que se lance esta versión beta, la actualización de editar mensajes podría llegar también a dispositivos móviles.

