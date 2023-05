Las emotivas palabras que todos debíamos decir a nuestras mamás

La celebración del Día de las Madres es una tradición que nos permite reflexionar y apreciar el inmenso valor de nuestras madres. Daniel Habif, reconocido conferencista motivacional, decidió compartir en el programa ‘Sale el Sol’ hace unos añs un mensaje lleno de emotividad y gratitud hacia su madre, que resonó con miles de personas en todo el mundo. Y es necesario retomarlo.

Gratitud y lecciones de vida

El discurso de Habif no fue solo un homenaje a su madre, sino que también destacó las valiosas lecciones de vida que ella le enseñó. Desde aprender a atarse los zapatos hasta entender que el amor es una decisión y un pacto, cada enseñanza ha marcado su vida de manera profunda y positiva.

Además de sus propias experiencias, también nos invitó a reflexionar sobre cómo nuestras madres han influido en nuestras vidas. ¿Cómo han guiado nuestros pasos? ¿Cómo nos han enseñado a enfrentar los desafíos de la vida? ¿Cómo nos han mostrado el valor del amor y la gratitud?

El poder de la emotividad

El poder de la emotividad en las palabras de Habif fue evidente, ya que su mensaje rápidamente se volvió viral en redes sociales. Su historia personal, sus lecciones aprendidas y su profunda gratitud por su madre resonaron con las experiencias de muchas otras personas. Su mensaje nos recordó la importancia de valorar y apreciar a nuestras madres, no solo en su día, sino en cada momento de nuestras vidas.

El discurso de Daniel Habif es un recordatorio de las invaluables lecciones de vida que nuestras madres nos enseñan y del profundo amor y gratitud que debemos expresarles. Así que, en este Día de la Madre, tomémonos un momento para reflexionar y decirles a nuestras madres cuánto las valoramos y amamos.

”Es un regalo que le hice a mi madre, un pequeño homenaje, un escrito desde la gratitud hasta la eternidad porque no me alcanzan las palabras para decirle gracias. En distintos momentos me quebre y decidí dejar cada segundo donde las emociones, las lagrimas y equivocaciones se hicieron presentes. Pero les abro mi corazón y dejo abierta la puerta a la absoluta transparencia de mis emociones”, compartió.



Un par de frases basadas en esto, le caerían bien a mamá. Adelante. Vas.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR