Mi mamá me salvó de ir a la cárcel, confiesa Makito

Reynosa, Tam.- El presidente municipal, Carlos Victor Peña Ortíz, confesó en evento público, qué hace casi 2 años evadió la acción de la justicia gracias a su mamá Maki Ortiz, cuando ésta era alcaldesa de Reynosa.

La confesión se dio este 10 de mayo del 2023 durante el festejo que ofreció el alcalde reynosense por el Día de las Madres en Audiencia Pública a las mujeres del fraccionamiento La Joya

Durante el evento, el alcalde recordó cuando en el 2021, la administración estatal del hoy ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, intentó ejecutar contra él una orden de aprehensión por una denuncia penal interpuesta por otro aspirante a la candidatura de MORENA

El edil aseguró, “el día que rodearon mi casa había muchos Ministeriales que me querían detener, y la que dio la cara para ir a enfrentarlos quien creen que fue?”, preguntó Peña Ortiz, y reveló, “fue mi mamá”

Y continuó: “Y a pesar de que no tenía orden de aprehensión me querían llevar, todos armados, pero me escapépor atras”, y le aplauden los asistentes

Y es que en la elección interna de MORENA para elegir candidato a la alcaldía de Reynosa en el año 2021, Peña Ortiz era perseguido por la justicia tamaulipeca, luego de que el abogado y aspirante a la candidatura de MORENA, Marcelo Olan Mendoza, interpuso una denuncia penal contra el hoy Alcalde, por la compra millonaria de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, con recursos de procedencia ilícita.

En ese entonces, Marcelo Olan, aseguraba que su contrincante Carlos Peña, había realizado la compra del predio de mil 509 hectáreas, en siete millones de pesos, pero valuado en mas de 12 mdp, en un ejedido de San Fernando, Tamaulipas.

Olán Mendoza dijo contar con las pruebas necesarias para documentar una denuncia penal, además de que a Peña Ortiz le imputó otros delitos como falsificación y mal uso de documentos oficiales, como actas de nacimiento con distintas identidades.

Y la denuncia penal era porqué el joven candidato compró el rancho en el 2014, y nunca había trabajado en su vida. Y ya como alcalde de Reynosa, en el 2021 terminó sus estudios profesionales en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

El día 18 de mayo (de 2022) un juez de Control confirmó y emitió un citatorio contra Carlos Peña, pero no acudió a los llamados por lo que fue declarado prófugo por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas.

Carlos Peña Ortiz, pero promovió 9 amparos, que poco a poco fueron quedando sin efecto, y ya sin amparo tuvo que gobernar Reynosa, vía Zoom desde su residencia en Mission Texas, para evadir la acción de la justicia.

Por Julio Manuel Loya Guzmán