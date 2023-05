Video. ‘Me quieren volver a meter al anexo’: Julio César Chávez Jr.

MÉXICO.- Julio César Chávez Jr. emitió un par de videos en redes sociales y reveló que hay gente que quiere volver a meterlo al anexo, a pesar de estar ‘bien’. El hijo del legendario boxeador, Julio César Chávez, lamentó la envidia de algunas personas que ‘quieren quedarse con sus millones’ y aunque no culpo directamente a su padre, señaló que ‘le calientan la cabeza’.

El pugilista mexicano lanzó dos ‘VIVOS’ en su cuenta personal de Instagram y dejó muchísimas opiniones al respecto de su estado actual de salud y su entorno.

Primer VIVO: Quieren regresarlo al anexo

– Los culpables

“Yo no creo que mi papá sea el de la situación. Yo creo que a mi papá le calientan la cabeza sobre mí. Yo le comenté: ‘yo soy una persona humilde, que me porto bien, pero no entiendo por qué te echan tanta tierra sobre mí’”.

– El motivo

“Lo que pasa es que me encontré un papel donde me quieren volver a meter al anexo porque ya se acoplaron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando, como ya tengo millones ellos con eso están conformes de repartírselo”.

Segundo VIVO: Batallando y sin recaer

– Su entorno no le ayuda a mejorar

“Me di cuenta cuando salí que no cambió nada y me da, no pena… pero igual me voy a operar mi voz, estoy enfermo. No he recaído todavía y he batallado mucho (…) Yo si siento un cambio distinto en mí, mucha fe en Dios y se que van a venir mejores cosas para mí. No sé hasta dónde pues, posiblemente ya estoy viejo, pero sí, mejores cosas.

CON INFORMACIÓN DE PUBLIMETRO