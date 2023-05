Joven graba acoso sexual de un taxista

Chicas muchos me criticaran por que le hice la platica, que ese no es el punto, quienes me conocen saben que soy muy nerviosa a estas situaciones, quiero que se tomen cartas sobre el asunto, no es justo que pasen estas cosas, y no generalizo que todos los taxistas sesn asi, tengo mis taxis de confianza pero hoy traia prisa, gabre un poco, cuidense niñas, esto paso en pachuca @taxicontigo @Julio Menchaca

