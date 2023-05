¿Te pueden negar la Visa por culpa de tus redes sociales?

¿Quieres visitar Estados Unidos? Debes saber que la visa es un documento crucial para ingresar a ese país. Aunque existen diferentes tipos de visas, las más populares son las B1/B2, que permiten a la gente entrar como turista, sin embargo, tramitar esta identificación puede llegar a ser tortuosa ya que muchas veces es negada, por lo que debes saber que hay varias recomendaciones que facilitan obtenerla.

Desde 2019, en pleno mandato de Donald Trump, al solicitar la visa, es obligatorio proporcionar información sobre las redes sociales de los solicitantes. Además, se debe especificar si se cuenta con cuentas en plataformas en el formulario DS-160, incluso si ya no usas perfiles antiguos.

¿Me pueden negar la visa por mis redes sociales?

De acuerdo con varios expertos y blogs especializados en el tema, si no se contesta con sinceridad o se omite información, se puede negar el visado. No es la única razón para que no obtengas el documento, pero se debe tener un plan de viaje y tener motivos claros de por qué quieres viajar al vecino país del norte. Ten en cuenta las siguientes preguntas para no fracasar:

• ¿Has viajado o estado previamente en EU?

• ¿A qué ciudad de Estados Unidos irás?

• ¿Cómo pagarás tu viaje?

• ¿Cuál es el motivo de tu viaje?

• ¿Tienes familiares en Estados Unidos?

• ¿Cuánto tiempo estarás allí?

• ¿Viajas solo?

• ¿Dónde y desde cuándo trabajas?

• ¿Dónde te hospedarás?

Estados Unidos, un destino muy popular

Con cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el 2021 los viajes realizados por ciudadanos mexicanos al territorio de los Estados Unidos sumaron 10 millones 397 mil turistas, superior en 52.7% respecto al 2020, según reporta la Secretaría de Turismo de México en su sitio web.

De acuerdo con el abogado migratorio David Rivera, algunas de las causas más comunes por las que la embajada estadounidense decide denegar el trámite son:

• Errores en el llenado del formato DS160, esto se refiere a datos que no sean verídicos o no coincidan.

• Ponerse nervioso. Aunque este sea un error humano y bastante común, cuando las personas no saben qué contestar a las preguntas de la entrevista puede generar incongruencias o dudas por la información proporcionada.

• Ser “exagerado” en la vestimenta ya que, si bien es una cita para la VISA, no es necesario vestirse de “gala” para la ocasión.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO