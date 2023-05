Se descarta Secretario de Salud para alcaldía

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, a quien se ha mencionado en varias ocasiones como posible carta al Ayuntamiento de Ciudad Victoria, se descartó en entrevista dijo, “yo soy médico”.

A la pregunta hecha de si le gustaría ser el candidato por la capital Tamaulipeca, respondió, “no es que me guste o no, la situación es de capacidades, yo nunca he tenido un cargo público municipal”.

Advirtió que es doctor, dedicado a su trabajo, “me gusta lo que hago… si yo me descarto”, concluyó.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA

EXPRESO-LA RAZÓN