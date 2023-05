Tiene Reynosa gobierno ‘simulador’

Reynosa, Tamaulipas.- El activista social Mauricio de Alejandro, desmintió las encuestas de la empresa Massive Caller, que aseguran que más del 50 por ciento de la población pide la reelección del alcalde de Reynosa, Carlos Victor Peña Ortíz.

En entrevista, reveló, que en los últimos dos meses, se han difundido hasta dos encuestas por semana de Massive Caller, a favor de la reelección del alcalde de Reynosa, cuando el 90 por ciento de la población no ve ninguna obra, ni nuevas vialidades.

Indicó, que de acuerdo a los sondeos que él mismo ha realizado en sus redes sociales, sobre las condiciones en que se encuentra la ciudad, la respuesta es abrumadora, todos en desacuerdo por el abandono en que se encuentran la mayoría de las calles.

Baches al por mayor, fugas de aguas por doquier, falta de alumbrado público, falta de agua potable en colonias, y nula seguridad pública.

Pero lo grave es, que de las últimas 15 mil personas de Reynosa, que él encuestó al azar en sus redes sociales, ninguna ha sido contactada por Massive Caller, para pedir su opinión sobre la reelección de Carlos Peña Ortiz.

“Desde hace 15 años que me dedico a la labor social, voy colonia tras colonia, palpando el sentir de la población, y hoy te puedo decir que la ciudad está peor que nunca. Y éste es el sentir de la mayoría de los habitantes, no aprueban la gestión del alcalde Carlos Peña Ortiz. No ven seguridad, están en desacuerdo con el tema del agua y el drenaje”.

“No están de acuerdo con el tema de alumbrado, de accesos a las colonias, no ven nuevas calles, nuevas vialidades, y ya el tráfico es una locura todo el día”, lamentó.

Agregó que en la pasada campaña electoral fueron varios los puntos, fueron muchas las promesas del actual alcalde, y ninguna se ha cumplido.

“Veo un grave problema de simulación, aquí se simula con el tema de las becas, que hasta hoy no se ha entregado ninguna. Se simula con eventos de plástico, eventos vacíos, pues tienen a la gente esperando hasta cuatro horas por nada, no les llevan obras, todo es simulación, solo les lleva despensas”.

“Todo lo qué estamos documentando lo vamos a subir a redes sociales, de cómo empiezan los tiempos electorales y cierran vialidades por supuestas obras, pero no vez a nadie trabajando, y en contraparte solo vez caos vial”.

Aseguró, qué la autoridad municipal tiene la idea que eso genera una percepción para que el pueblo diga, “mira ya están jalando, pero no es cierto, no están trabajando, solo simulan”.

De Alejandro, remarcó que él no ve nada que el alcalde tenga a su favor para merecer la reelección, y sin temor a equivocarse, dice, qué está administración municipal pasará a ser la peor de los últimos 40 años.

En resumen no vemos nada de trabajo, solo simulación, pero si vemos como el alcalde se la pasa viajando por todas partes “de pachanga”, y sus lugares favoritos son el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y New York, Estados Unidos. Su último viaje fue a Guadalaja para ver la pelea de Saul ‘El Canelo’ Alvarez.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.