Consuelo Duval habla de la polémica que tuvo con Federica Quijano

La comediante Consuelo Duval se encuentra en el ojo del huracán tras haber hablado de un rumor que resultó ser falso sobre Federica Quijano, exintegrante de la agrupación musical Kabah, en el programa Netas Divinas. En dicho programa, Duval confesó haberle enviado un mensaje a una famosa rescatista de perros preguntando si Quijano era la persona que abandonó a un perro por haberla mordido, sin tener pruebas concretas de que este hecho fuera cierto.

“Veo la foto de un perrito y dice no me gusta mucho la gente que se toma fotos con perros y luego los abandona en la calle y entonces le escribo directo, ya que es una rescatista muy famosa y le preguntó quién… ¿es esta que yo pienso? Y dice sí, sí es ella. Ahí viene la lección se los juro más grande de todo el mundo, ah sí ahorita yo me encargo de ventilarla”, relató la actriz en el programa.

Sin embargo, después de haber enviado el mensaje, Consuelo Duval se dio cuenta de que había cometido un grave error al haber hablado de un rumor sin tener pruebas concretas de que fuera cierto. La comediante confesó en el programa que se arrepiente profundamente de haber hecho esto, y que se siente mal por haber causado daño a la imagen de Federica Quijano.

En un intento por remediar la situación, Duval decidió disculparse públicamente con Quijano a través de su cuenta de Instagram. En su publicación, la comediante reconoció que cometió un error al haber hablado de un rumor sin tener pruebas concretas y pidió disculpas a Quijano y a todas las personas que pudieron haber sido afectadas por sus comentarios.

“Me equivoqué al hablar de un rumor que resultó ser falso sin tener pruebas concretas. Quiero pedir disculpas a Federica Quijano y a todas las personas que pudieron haber sido afectadas por mis comentarios. Reconozco que cometí un grave error y me siento mal por haber causado daño a la imagen de Federica”, escribió Duval.

La disculpa de Consuelo Duval fue bien recibida por Federica Quijano, quien agradeció el gesto de la comediante y destacó la importancia de pensar antes de hablar sobre los demás.

Este incidente ha generado una gran cantidad de comentarios en redes sociales, muchos de ellos criticando a Consuelo Duval por haber hablado de un rumor sin tener pruebas concretas y por haber causado daño a la imagen de Federica Quijano. Sin embargo, también ha habido personas que han apoyado a la comediante, destacando su valentía al reconocer su error y pedir disculpas públicamente.