Maya Nazor ignora felicitación de Santa Fe Klan por el Día de las Madres

El rapero Santa Fe Klan sorprendió a sus seguidores al felicitar públicamente a su ex pareja Maya Nazor por el Día de las Madres. Este gesto generó revuelo en las redes sociales, ya que ambos se habían separado hace algún tiempo y no habían tenido este tipo de interacciones desde entonces.

El mensaje de Santa Fe Klan

La publicación de Maya Nazor en Facebook expresando su felicidad por ser madre de Luka, su hijo con Santa Fe Klan, recibió un comentario del rapero en el que felicitaba a Maya por ser una gran madre.

“Felicidades Maya. Mucho respeto y mucha admiración para ti por la buena madre que eres. Pásala chido hoy en tu día con mi niño bonito”, escribió Santa Fe Klan.

Este comentario generó una gran cantidad de interacciones en las redes sociales, pero Maya decidió ignorarlo y no responder al gesto de su ex pareja. Sin embargo, esto no pareció afectar a Santa Fe Klan, quien unas horas después sorprendió a su nueva pareja Karely Ruiz con un gigantesco ramo de flores.

El videoclip de Sabes

Poco después de este incidente, Santa Fe Klan y Karely Ruiz estrenaron el videoclip oficial de su canción Sabes en YouTube. La versión fue censurada, ya que ambos habían compartido una versión explícita en la cuenta de OnlyFans de la influencer regiomontana unos días antes.

Maya Nazor también recibió un ramo de flores

A pesar de toda la polémica, Maya Nazor también recibió un ramo de flores rosas que compartió en sus redes sociales. En la fotografía, se le puede ver sentada en la esquina de una cama sosteniendo el hermoso arreglo floral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maya Nazor (@nazormaya)

Celebrando el primer aniversario de Luka

A pesar de toda la controversia, Maya Nazor parece estar enfocada en la celebración del primer aniversario de su hijo Luka. La influencer compartió en su cuenta de Instagram que ya está planeando la fiesta para celebrar este importante acontecimiento. Además, Maya ha decidido no mostrar el rostro de su hijo en las redes sociales, lo que ha generado curiosidad entre sus seguidores.

En resumen, el gesto de Santa Fe Klan al felicitar públicamente a Maya Nazor por el Día de las Madres generó gran revuelo en las redes sociales, pero Maya decidió ignorarlo y enfocarse en la celebración del primer aniversario de su hijo Luka. Aunque la relación entre ambos parece estar en buenos términos, Maya ha decidido mantener su vida privada y la de su hijo alejada de los reflectores.