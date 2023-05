Niño llora al entrar por primera vez al Estadio Azteca junto a su padre

Un pequeño aficionado del club América enterneció las redes sociales luego de que se hizo viral su reacción al conocer, por primera vez, el Estadio Azteca. Aparentemente, el clip fue documentado por el padre del menor, un usuario identificado como @alemanzurdo. En la grabación se observa la emoción del niño cuando ingresa al Coloso de Santa Úrsula para un partido de la Águilas del América.

De acuerdo con la información compartida por el padre del menor, el conmovedor momento ocurrió durante el partido entre América y Pumas, correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2023. Supuestamente, está sería la primera vez que el niño ingresó al Estadio Azteca, por ello no pudo contener su emoción y se soltó a llorar cuando vio el terreno de juego; en el video, se observa que el pequeño es aficionado del club América, ya que aparece portando un jersey de dicho equipo.

A pesar de que el club América no ganó el partido y terminó empatando con Pumas, decenas de aficionados compartieron el video y se conmovieron con la emoción genuina que mostró el niño. La grabación rápidamente consiguió más de 99 mil reproducciones y cuenta con cientos de comentarios, donde fanáticos del fútbol compartieron su amor por el deporte.

“Esa misma emoción la viví yo cuando fui por primera vez, el salir de ese pasillo y ver esa cancha verde tan perfecta”, “Es hermoso ese momento para uno como padre ver a nuestro hijo con esa felicidad ese momento que perdurara toda su vida”, “No soy americanista pero la primera vez que visite el azteca, me pasó lo mismo. No pude evitar que se me salieran las lágrimas” y “Aquí no van colores, sea del equipo que seas esta sensación es maravillosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.