Ricardo O’Farrill reaparece en redes sociales

Ricardo O’Farrill reapareció en redes sociales, luego de las polémicas declaraciones que dio tras un altercado en la boda de Mauricio Nieto; sin embargo, en esta ocasión lo hizo para agradecer el apoyo que ha recibido y mencionar que lo más importante en su vida en este momento es su novia y su familia.

“Ya sean Familiares, seguidores, amigos y/o conocidos se me llenan de awita los ojos cuando medio me asomo a leerlos porque prefiero seguirme desintoxicando de las malditas redes sociales”, escribió en Instagram el comediante Ricardo O’Farrill, quien apareció en redes sociales el sábado por la noche tras varios días de ausencia.

Hace un par de semanas, Ricardo O’Farrill tuvo una discusión en la boda de Mauricio Nieto e hizo transmisiones en vivo en Instagram, donde acusó a varios comediantes del standup mexicano de amenazas de muerte, infidelidades y hasta de drogar a una mujer en una fiesta.

Ricardo O’Farrill fue de los primeros comediantes en mostrar el stand up en México y no sólo eso también ha incursionado en el mundo de la actuación con películas como Recuperando a mi ex.

El comediante de standup ha dicho que padece alcoholismo, por lo cual ha estado en rehabilitación y en 2019 comentó en un show que tiene neurosis.