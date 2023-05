La sentencian a más de seis años de prisión por matar a su violador

Una juez del Estado de México condenó a Roxana Ruiz a seis años y dos meses de prisión por asesinar a su violador en 2021, al considerar que la joven hizo “uso excesivo de la legítima defensa”.

La juez Mónica Palomino dijo a Roxana Ruiz durante la audiencia que con un golpe en la cabeza era suficiente para defenderse de su violador y fijó una multa de 196 mil 267 pesos por reparación del daño material y de 89 mil 620 pesos por el daño moral.

Ángel Carrera, abogado de la joven, dijo que tienen 10 días para impugnar la sentencia, la cual no está justificada y alertó que el tribunal encargado de analizarla será el que revocó la libertad de Roxana Ruiz y le ordenó regresar a prisión en 2021.

“Nos preocupa, porque este tribunal es el mismo que revocó la libertad de Roxana en su momento y que tuvimos que acudir ante el juzgado federal para que ella siguiera su proceso en libertad”, declaró a la salida de la audiencia.

Carrera aseguró que en el caso de la joven oaxaqueña está acreditada la legítima defensa y la victimización por un asunto sexual de Roxana, pero se le ha señalado por el exceso en la legítima defensa.

“Es muy complicado, ya que cuando Roxana defiende su vida, está en una situación que no puede determinar si debe parar, si el sujeto la puede matar o no (…) no sabía qué podía pasar, es una interpretación de la jueza, para justificar un fallo”, añadió.

Los grupos feministas que han acompañado a Roxana Ruiz en su proceso lamentaron la sentencia de seis años y dos meses de prisión y reiteraron que el Estado no garantiza la seguridad de ninguna mujer en el Estado de México.

Nos manda el mensaje de que no importa que las mujeres andamos solas y nos tengamos que defender, el Estado dice que no importan nuestras vidas, ese es el mensaje que manda la Fiscalía y la juez indolente que hace una sentencia sin perspectiva de género”, indicó una de las mujeres que ha acompañado a Roxana.

¿Cuándo fue detenida Roxana Ruiz en el Estado de México?

Roxana Ruiz, de 23 años de edad, fue detenida en mayo de 2021 por asesinar al hombre que la agredió sexualmente en su casa y aunque contó a los elementos de la policía lo que había pasado y que actuó en defensa propia, las autoridades la encarcelaron.

“Insistí en que fui violada, pero nunca me realizaron pruebas (…), no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración”, escribió en una carta ese mismo año.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR