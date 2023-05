Richie O’Farrill reaparece y se rapa en plena transmisión en vivo

MÉXICO.- Luego de varias semanas de ausencia, Ricardo O’Farrill reapareció en sus redes sociales para hablar del proceso que vivió mientras estuvo internado en una clínica de rehabilitación, desde ese momento se ha mantenido activo en su cuenta de Instagram realizando transmisiones en vivo, en la más reciente decidió raparse.

El conflicto que tuvo con los comediantes Mau Nieto y Daniel Sosa dejó como resultado un comportamiento extraño en Richie, lo cual preocupó a sus amigos y familiares; sin embargo, luego de reaparecer públicamente ha mantenido alerta a sus seguidores por sus declaraciones y transmisiones.

El standupero estuvo realizando diversos videos, en uno de ellas invitó a sus seguidores a encontrarse a la medianoche en un restaurante ubicado en la colonia Condesa de la CDMX, añadiendo que se raparía en una transmisión en vivo.

Live 7 AM para terminar mi rapado.#EstoyContigoLalo

Éntrenle que hay temas. pic.twitter.com/4z1gzyNOnV — Ricardo O’Farrill EL "Master Del Caos" 👐 (@richieofarrill_) May 17, 2023

El proceso fue captado poco a poco, ya que inició por tener un corte parecido al de Peso Pluma, después continúo con una cruz en la parte trasera, al estilo de Kanye West y aunque se dejó un mechón de cabello, todo parece indicar que al final si decidió raparse por completo.

Las reacciones de sus seguidores han sido en forma de comentarios que expresan preocupación, ya que consideran que Richie O’Farrill aún no se encuentra estable, especialmente por las decisiones que ha tomado.

Ricardo O’Farrill es amenazado de muerte

Por otra parte, el comediante mexicano sigue hablando de su experiencia al escapar de la clínica en la que estaba internado, así como también de las amenazas que ha recibido luego de volver a redes sociales, por lo cual aseguró que tiene personal de seguridad a su servicio.

“Porque ya me han amanerado de muerte, ya me dijeron otro tipo de amenazas que no son amenazas de muerte pero que son directas y me quiero sentir seguro” dijo O’Farrill.

CON INFORMACIÓN DE PUBLIMETRO