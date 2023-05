Paola Rojas revela cómo se sintió al entrar por primera vez a un motel

CIUDAD DE MÉXICO.- Paola Rojas acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una transmisión en vivo en la que contó cómo fue su experiencia entrando por primera vez a un motel, por lo que su relato resultó un tanto sorpresivo y a la vez divertido para sus fans, además, la querida conductora de “Netas Divinas” también habló del poliamor.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Paola Rojas realizó el live en cuestión en el que lo primero que hizo fue aclarar que si estaba en un motel era por cuestiones de trabajo, sin embargo, comentó que tan solo el hecho de entrar el edificio ya había sido “toda una aventura” pues comentó que sintió inquietud y pena de que alguno de sus conocidos pudiera verla, no obstante, señaló que precisamente de eso se trataba dicha experiencia pues pretende romper con muchos tabúes.

“Hola, los saludo con mucho gusto desde un motel, vine por cuestiones de trabajo, es importante aclarar esa cuestión, vine a hacer unas entrevistas sobre el amor y las diferentes formas de amar, ha sido toda una aventura desde el acceso, confieso que, venía en mi coche y cuando ya me tenía que dar la vuelta para entrar al motel y dije no me vaya a ver la profesora de mis hijos o la señora del catecismo, me puse muy nerviosa en la entrada”, comentó entre risas Paola Rojas.

En otro momento de su video, la querida conductora de “Netas Divinas” detalló que entrevistó en el motel a un equipo de poliamorosos, el cual, estaba compuesto por tres mujeres y un hombre, sin embargo, no quiso ofrecer muchos detalles, pero adelantó que la plática se puso muy entretenida e invitó a sus fans a mantenerse atentos a sus redes para que sepan cuándo será lanzada dicho programa.

Paola Rojas quedó sorprendida con todo lo que encontró en el motel.

Como se dijo antes, Paola Rojas también se mostró más que entretenida con todas las amenidades que encontró en el motel y hasta provocó algunas risas de sus compañeros al no saber con precisión para qué se utilizaban algunos accesorios y muebles que estaban en la lujosa suite.

“Estoy entretenida viendo la decoración de este lugar que tiene una tina de tamaño importante, de este lado está este cómodo sillón y hasta unos aros para hacer ejercicio, ¡ay! y allá ni me asomo, estamos en una suite de mucho lujo entonces hasta hay una piscina con un pequeño tobogán y un jacuzzi de aquel lado y por acá otra camita”, finalizó la conductora, quien aseguró que aprendió mucho con esta entrevista pues tuvo la oportunidad de conocer “otra forma de amar”.

Con información de Heraldo de México.