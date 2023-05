¿Por qué hay tantos memes de Martha Higareda?

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz sigue en la mira por sus diferentes anécdotas personales, las cuales se han tachado de mentiras

Ya hay una nueva ‘reina de los memes’ en la persona de Martha Higareda. Y es que la popular actriz ha sido criticada por las declaraciones que ha dado en varias oportunidades, las cuales han sido tachadas de mentiras.

Esto se ha dado porque la protagonista de varias películas de cine mexicano ha hecho ver estas anécdotas como increíbles y, en ocasiones, hasta inverosímiles.

A pesar de que hace algunos años hablar de Higareda era hacerlo sobre una de las actrices más destacadas de su generación, ahora todo eso ha cambiado para convertirse en memes y burlas, sobre todo en las redes sociales.

Y es que solo basta recordar que la intérprete llegó a momentos altos cuando se dio a conocer protagonizando la recordada película ‘Amarte Duele’ hace más de 20 años. A partir de ahí, hizo otras cintas que la posicionaron en el gusto de la gente. Pero con el pasar de los años y la llegada de sus otros proyectos, así como algunas entrevistas que ha dado, ha llegado el cambio sobre lo que representa Martha Higareda.

Hilo de las mentiras de Martha Higareda: Cuando aseguró que empezó a hablar desde los 4 meses. pic.twitter.com/Ds3yEtiHDO — ¡OMG! (@omgchismes) April 29, 2023

Contexto de por qué Martha Higareda ahora es un meme

Para poner en perspectiva el asunto, cabe recordar que Martha Higareda ha sido tendencia en los últimos días porque se filtró una de las declaraciones que dio en una entrevista. En ésta, aseguraba que había rechazado actuar en una película junto a Robert Pattinson en Estados Unidos para quedarse en México a protagonizar la cinta ‘No Manches Frida’.

Esto no hizo más que ocasionar las burlas de la gente, ya que la mencionada producción mexicana tuvo buena respuesta en taquilla en el 2016, pero en cuanto Martha y su coprotagonista, Omar Chaparro, hicieron otras películas juntos, el público se hartó de ellos y los rechazó.

¿Cuál es su mentira favorita de Martha Higareda? La mía es: mi abuelo vio un alíen muerto. 🤡 pic.twitter.com/eOcE6ZLFZx — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 30, 2023

Entonces, a mucha gente en redes no le pareció esto y lo calificó de mentira, ya que no podían creer que alguien hubiera rechazado un papel junto al protagonista de ‘The Batman’ y la saga ‘Crepúsculo’ por uno junto al polémico ex conductor de Telehit.

Gracias a esto, se comenzó a recordar que Higareda había ya dado otros episodios similares con sus declaraciones. Por ejemplo, en su momento llegó a comentar que había comenzado a hablar cuando contaba con apenas 4 meses de nacida.

Otro momento recordado de la actriz se dio cuando dijo que se encontró a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un avión y dijo que no lo conocía, por lo que le auguró que ganaría una pelea. Además, también dijo que su abuelo había sido parte de un avistamiento de Ovnis en el pasado.

Así fueron muchas historias que Martha ha dicho y que la gente asegura que se trata todo de puras mentiras. Por ahora, Martha Higareda está de estreno en la plataforma Netflix con la película ‘Fuga De Reinas’, la cual tampoco ha sido muy bien recibida, como ha acontecido en la más reciente etapa de su carrera artística.

Con información de Marca