Miedo al pasado 

Parecía otra sesión ordinaria, aburrida y algunos asistentes en el Congreso del Estado jugaban el Candy Crush en las tribunas, otros luchaban por no dormitar y los diputados buscaban la manera de pasar el tiempo. Como la panista IMELDA SAN MIGUEL que en su celular consultaba una cirugía estética.

El orden del día parecía más que normal, algunas propuestas ni siquiera necesitaban de una discusión, como aprobar reformas a fin de que no puedan ocupar cargos públicos, las personas condenadas por delitos cometidos en razón de género, sexuales, violencia política o sean deudoras alimentarias.

Hasta que se llegó el punto de acuerdo que acordaba enviar un exhorto a la Fiscalía General de Justicia para que evalúe el desempeño de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.

Fue ese punto que puso los pelos de punta a los panistas, principalmente al diputado CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, quien durante el sexenio del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ocupó el cargo de Director General del Instituto Tamaulipeco del Deporte.

Los diputados defienden con todo al Fiscal Anti Corrupción, pues de una u otra manera lo protege para evitar que proceda la investigación en su contra por el desvió de casi 90 millones de pesos hacía el equipo Tampico-Madero.

Los diputados panistas se unieron en defensa del ex gobernador, no quieren destetarse, tienen una oportunidad de limpiar el partido e ir con libertad al 24.

Sin embargo, CARLOS FERNÁNDEZ no es el único que puede preocuparse, pues algunos familiares, maridos o esposas de otros diputados locales azules participaron como funcionarios en el sexenio cabecista.

Los diputados locales, más que exhorto, es una prueba que ponen a la FGJ para saber si realmente buscan la oportunidad de cambiar y ver qué tipo de informe presentan del Fiscal especializado en Combate a la Corrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.

El Fiscal manejó hasta enero del 23 al mismo tiempo la UIFE, al grado de que ocupaba las instalaciones, seguía en las oficinas y disponía de los recursos humanos, materiales y sobre todo financieros, pues siempre contó con la aprobación de su amigo, el ex gobernador CABEZA DE VACA, pues aseguraba que las instalaciones se construyeron para él.

Ayer, en un video lanzó acusaciones infantiles, aunque cometió un error al confesarse el culpable de robar un clip y otras cosas. Es un testimonio cuando existe un faltante de 58 bienes, lo cual es un delito, sin importar el monto del robo.

Hay testimonios del personal de la Fiscalía Anticorrupción en contra de RAÚL RAMÍREZ, sobre el robo de bienes, entregaron fotografías de los muebles que había, desde pantallas, mesas de trabajo, escritorios e impresoras de todo tipo, hasta de mapas y planos.

RAÚL RAMÍREZ tiene una historia larga con CABEZA DE VACA, pues también le tocó defenderlo en el 2007 por el millonario saqueo de las arcas públicas de Reynosa, cuando CABEZA DE VACA era alcalde.

Ahora, que le piden cuentas por el saqueo en la UIFE, se dice perseguido político, pero olvida que nunca respeto las leyes cuando se trató de perseguir a otros ex funcionarios a los que les inventó delitos, creo pruebas para encarcelarlos, siempre por venganzas personales o políticas.

RAÚL RAMÍREZ se sostiene como funcionario contra su voluntad, pues fue obligado por CABEZA a mantenerse en el cargo al que pretendía renunciar. Lo amenazaron y la verdad, le tiene más miedo al pasado que al presente y el futuro.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

