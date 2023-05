Sexenio violento

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador van más de 136,000 homicidios perfilándose como el sexenio más violento de los últimos 20 años.

Y es que la verdad no hay una estrategia para mantener la seguridad y la paz en nuestro país, el mandatario realmente se la ha pasado con sus abrazos y no balazos y advirtiendo a los delincuentes que los va a acusar con sus abuelitos.

Pero es claro que eso no ha servido de nada, lamentablemente la situación tambalea al país en diferentes estados donde la inseguridad ha retomado terreno o ha ganado terreno en diferentes lugares.

Durante el año 2019, se presentaron 34,000 y en el 2020 más de 34,000 también 2021: 33,000 y 2022, van un promedio de 30,000 dando la cifra total de más de 136,000.

Los esfuerzos que ha realizado esta administración ha dejado mucho que desear, porque finalmente no ha logrado contener que varios estadios se llenen de sangre.

Tan solo han transcurrido 43 meses de este sexenio y no hay ninguna acción clara de parte de la Federación por enfrentar el problema.

Hay estados donde realmente se vive una guerra y donde también ha muerto mucha gente inocente en este tiempo.

Más del 40% de los homicidios que se registran en el país se presentan en sitios como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, son las entidades que representan un foco rojo y que prácticamente están ardiendo.

Afortunadamente el estado de Tamaulipas se encuentra fuera de este mapa rojo del país, donde la zona es la más privilegiada.

Esperemos que pronto la Federación reaccione y ponga una solución a este problema social que deja huellas y marcas muy difíciles de borrar.

Ojalá que él presidente AMLO y su gabinete de seguridad se pongan las pilas y que en los últimos dos años que restan, logren estar frenando las estadísticas.

De esta manera AMLO podría superar las estadísticas violentas de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

PEPE SCHEKAIBAN ACELERA EL PASO PARA FUMIGAR.

El secretario de servicios públicos de TAMPICO , Pepe Schekaiban, ha estado realizando acciones para poder cuál ayudar con la jurisdicción sanitaria número dos y de esta manera estar fumigando las colonias de la ciudad.

Buscarán atender de manera directa la problemática del dengue para que no se disparen los casos en esta comuna y de esta manera proteger a la

ciudadanía.

Por instrucciones del alcalde Chucho Nader, el funcionario municipal se ha enfocado a estar atendiendo esta problemática para evitar que llegue a ser una emergencia como ha pasado en otros años.

Se busca estar matando el mosquito transmisor del dengue, para que no esté contagiando a los habitantes de esta parte del estado de Tamaulipas.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO