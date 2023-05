Equipo mexicano de nado sincronizado será apoyado por tuppers tras declaraciones de Ana Guevara

¿Se acuerdan de la respuesta de la tía Ana, quien mostró indiferencia respecto al equipo de nado sincronizado y la falta de apoyo por parte de la CONADE? Si no lo recuerdas, te contamos que Ana Gabriela Guevara, recibió a las nadadoras con una polémica frase: “Por mí que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”, además de llamarlas mentirosas y deudoras.

El equipo de natación ha sido abandonado por CONADE, por lo cual las sirenas tuvieron que vender trajes de baño para solventar parte de los gastos en la Serie Mundial celebrada en Egipto.

La delegación, conformada por 12 atletas, viajó con parte del salario de SEDENA, que apoya a seis de esas atletas, así como con recursos de los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub.

La respuesta del equipo de nado sincronizado a Ana Guevara y CONADE

Tras el “recibimiento” de Ana Guevara, quien no ha dicho nada sobre los millones de pesos que no ha podido comprobar CONADE, una de las sirenas mexicanas, Jessica Sorbino, lamentó las palabras de la funcionaria e invitó a las marcas mencionadas por Guevara, para unirse a la delegación mexicana, quien ha ganado notoriedad ante esta situación.



“Muchas amas de casa se mantienen de este tipo de ingresos, vender Tupperware o Avon. Debería ser de orgullo porque muchas familias se mantienen de esto y, al contrario, decirle a las empresas que si se quieren sumar a nuestra causa estaremos agradecidas”, mencionó Sorbino.

🇲🇽Team Mexico's routine for gold with a top score of 227.6626 in the Acrobatic routine at the #ArtisticSwimming World Cup pic.twitter.com/9kbcfPs9qw

— World Aquatics (@WorldAquatics) May 17, 2023