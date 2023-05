Cinco consejos para adquirir hábitos de ahorro

Uno de los hábitos más difíciles desarrollar para los mexicanos es el ahorro, aunque durante el último año aumentó de manera considerable, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes registraron un aumento del 15.36 por ciento anual en diciembre de 2022 en las cuentas de ahorro.

Sin embargo, para todos aquellos que no tienen dentro de sus planes el aportar a su fondo de ahorro, o que no tienen la suficiente disciplina para hacerlo, existen diversos consejos por parte de instituciones financieras o expertos en la materia, aunque no hay una fórmula matemática para ello.

Estos son algunos de los puntos en los que coinciden: