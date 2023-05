Iniciativa para quitar protección a Cabeza de Vaca seguirá en trámite

VICTORIA, Tam.- Aún cuando el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca obtuvo un amparo provisional para que no le sea retirada la seguridad, la iniciativa seguirá el trámite en el Congreso del Estado, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Isidro Vargas Fernández.

“No hay retiro de la iniciativa, está presentada e incluso dictaminada, estamos en el mismo sentido de que pueda prosperar”, comentó el legislador de la bancada de Morena en el Congreso local.

Esta y otras iniciativas no han pasado al Pleno para su aprobación, luego que la bancada de Morena requiere de 24 votos para su aprobación, mismos que está cabildeando.

Por su parte, la consejera jurídica del gobierno del Estado, Tania Gisela Contreras López, explicó que impugnarán ante el Trbunal Colegiado de Reynosa, el resolutivo que le otorgó el amparo provisional al ex mandatario.

“A nuestro juicio, está atentando al interés general en resguardo o protecicón de intereses personales o particulares, porque recordemos que el tema de segurdad pública tiene que ver no solo con una persona, sino con la seguridad integral a la sociedad”, comentó la abogada.

Explicó que, aunque se trata de una reforma a la Consntitución local que no ha sido aprobada en el Pleno, el juez consideró que el esquema de protección que tiene el ex mandatario tamaulipeco, no se pueda modificar.

“Hemos presentado las denuncias, las quejas, hemos hecho la parte que le toca al Ejecutivo en este apego a la ley, seguiremos insistiendo, hay recursos de queja que se promueven contra de estas determinaciones que a nuestro juicio atentan al interés general”, comentó sobre la impugnación que se hizo ante el Tribunal Colegiado con residencia en Reynosa.

El pasado 16 de mayo, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tramitó el amparo 1431/2023 contra la Secretaría de Seguridad Pública y el Juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, lo otorgó de manera provisional.

“Para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se ejecute el acuerdo de 8 de mayo de 2023, que modifica el resolutivo primero y adiciona el resolutivo séptimo del diverso de 15 de julio de 2022, sobre la asignación de recursos humanos, financieros y materiales que garanticen las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes para el impetrante, en su calidad de extitular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas.

Advirtió a las autoridades responsables que de no atender lo antes ordenado, se les impondrá multa como corrección disciplinaria de 100 a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La audiencia incidental se celebrará este 23 de mayo a las 9:57 horas mientras que la audiencia constitucional para resolver de fondo, se celebrará el 6 de junio del 2023 a las 11:55 horas.

