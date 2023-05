Se disparan accidentes por el uso de “cel”

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En las últimas semanas, los accidentes automovilísticos por distraerse con uso del celular en Ciudad Victoria se dispararon de forma preocupante, han superado los accidentes causados por estado de ebriedad dijo Hugo Reséndez Silva secretario del ayuntamiento.

Dijo que se estudia la posibilidad de reformar el reglamento y endurecer normas, con la finalidad de prevenir percances por ese motivo.

“Se están disparando los accidentes por el uso del celular, incluso por encima del consumo de alcohol”.

Por ello hacemos un exhorto a la ciudadanía para que la manejar no se distraiga con el celular, si va conduciendo no lo use y se concentre en el volante, que ayude que la gente para que no haya accidentes por ese motivo”.

Dejó en claro que siguen operativos de la mano de diferentes corporaciones, el objetivo es salvar vidas, tener controles para evitar accidentes y con ello no lamentar pérdidas de vida.

Por ello el ayuntamiento está considerando la actualización del reglamento para endurecer las normas, aunque mas que aplicar sanciones, se busca hacer conciencia de la importancia de no usar distractores cuando van conduciendo sobre todo si llevan familias.

Lo importante es que la gente que entienda que hacemos como gobierno municipal es velar por la seguridad de la ciudadanía, que los operativos anti alcohol están encaminados a salvaguardar la integridad y la vida de personas.

Bajo ninguna circunstancia es un tema recaudatorio porque no es la intención del municipio recaudar recursos a través de esos operativos, pero si la de crear conciencia para no lamentar la pérdida de vidas humanas.

Insistió que se trabaja muy coordinados entre la guardia estatal, guardia nacional, tránsito, y SEDENA, se trabaja también para bajar la incidencia en robos a escuelas que se han presentado, ha habido vandalismo, por eso se han instalado las torres de vigilancia.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON