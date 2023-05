Amenazan jubilados con tomar el ISSSTE Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Maestros Jubilados de Tamaulipas están cansados del maltrato que sufren en las clínicas hospitales del ISSSTE, por lo que amenazan con tomar la Dirección de la clínica de Ciudad Victoria en caso de que no sean atendidas sus demandas.

Rodrigo Tavares, dirigente de los jubilados, se quejó del maltrato de Carlos Mendoza Banda, director de la clínica local, a grado tal que están solicitando su remoción inmediata.

Advirtió que dicho ‘doctor’ “ni pertenece al ISSSTE, sino que viene del Seguro Social”, a quien acusan de nunca estar en su oficina o de perdido dejar a alguna autoridad como el subdirector, para resolver los asuntos de los derechohabientes.

“Quienes no encuentran quien les resuelva su situación médica, además enterándonos de las confrontaciones entre el mismo personal de la clínica”.

En ese sentido, solicitan al Lic. Raúl Velázquez su intervención para que se realice la remoción inmediata de dicho funcionario, de no realizarse se tomaran la oficinas de la dirección para no permitirle su ingreso al mismo hospital hasta que no se realice cambio.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA