AMLO manda a sus adversarios a un seminario para que cambien su actitud

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó a sus adversarios para que asistan a un seminario, con la finalidad de que llenen planas sobre recomendaciones que les mandará para que tengan una “actitud distinta” con el pueblo.

“¿Qué les falla a nuestros adversarios? Y voy a seguirles ayudando, haciéndoles recomendaciones respetuosas, que hagan un esfuerzo, que se vayan a un retiro, a una especie de seminario, de taller, en donde empiecen como las planas que había que escribir antes, 10 planas, 100 planas, 200 planas”, dijo.

“El pueblo sí existe, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe; debo respetar al pueblo, debo respetar al pueblo; la democracia es el gobierno del pueblo ,la democracia es el gobierno del pueblo; nadie es superior a otro, nadie es superior a otro; no existen las razas; debemos aplicar el principio del amor al prójimo, debemos aplicar el principio del amor al prójimo; tenemos que actuar con respeto a los demás; amarnos los unos a los otros; no debemos ser hipócritas, tenemos que se consecuentes; no robar, no mentir, no traicionar al pueblo; predicar con el ejemplo, por el bien de todos primero los pobres”, enumeró.

Aseveró que este curso sería intensivo y que a partir de ahí sus adversarios “van a tener una actitud distinta y les va a ayudar mucho”.

“Saben qué les agregaría yo también en el seminario, el retiro, que un teólogo de la liberación les ayudara a interpretar lo que fue la vida y la obra de Jesús, porque suele pasar que muchos de ellos van a la Iglesia todos los domingos y olvidan los mandamientos”, apuntó.

“Y nada más confiesan y comulgan para dejar en cero el marcador y volver a pecar toda la semana y el domingo de nuevo a confesar y a comulgar”, agregó el tabasqueño en el Salón Tesorería.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA