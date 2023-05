￼Marzo es el mes de más casos de violencia familiar: Regidora

TAMPICO, TAM.- Marzo ha sido el mes de más casos de violencia familiar en Tampico, con más de 200, reveló Beatriz Rodríguez Tarabelsi, Coordinadora de la Comisión de Violencia de Género en el cabildo.

El aumento fue considerable ya que en febrero fueron alrededor de 100 casos.

Fue necesario trasladar a 8 mujeres a otro lugar, donde pudieran estar a salvo.

Dejó en claro que la situación es bastante preocupante.

“Es algo lamentable, son cifras de gente que reporta, las que denuncian porque también hay casos que no son denunciados, dentro de esos casos la policía ha intervenido en 8 traslados de mujeres, no sabemos a donde las lleven pero se trata de resguardadas y protegerlas”, detalló.

“Se he hecho difusión sobre la violencia y como prevenirla pero desgraciadamente las mujeres no denuncian y la permiten y la siguen permitiendo porque están con el donde voy a vivir, quien me va a mantener, qué va a pasar con mis hijos”, aseguró.

Invitó a las afectadas para que se acerquen al instituto de la mujer donde recibirán asesoría relacionada con su situación de pareja.

“Algunas piden divorciarse, algunas quieren ya salirse de sus domicilios, se les da asesoramiento y hay tratamiento psicológico también”, expresó.

POR BENIGNO SOLÍS