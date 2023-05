Pobladores creen que el Popocatépetl está enojado porque no le llevaron su ofrenda

PUEBLA.- La furia del Popocatépetl tiene una sencilla explicación; explosiones, fumarolas, lluvia de ceniza y hasta las fuertes vibraciones y crujidos, son resultado de una simple razón para los pobladores de Santiago Xalitzintla, la comunidad más cercana al cráter del coloso de Puebla.

Aquí, el volcán no solo tiene nombre propio sino también personificación humana, se trata de ‘Don Goyo’ y a quien cada 12 de marzo, como a cualquier otro Gregorio, le festejan su cumpleaños o santo, aunque este 2023 no fue así, de ahí que, sí, el Popocatépetl está más que enojado, afirman los pobladores del lugar.

“No le llevaron su ofrenda como él pidió, como cada año lleva su ofrenda, esta vez no, entonces por eso está enojado”, relata doña Julia Chanchi.

A sus 66 años de edad, en medio de la bruma que ha dejado la lluvia de ceniza del Popocatépetl en Xalitzintla y mientras espera a que inicie el evento en el que autoridades federales, estatales y municipales hablarán de medidas de protección, rutas de evacuación y hasta una explicación científica de lo que ocurre con el volcán, la señora Julia se toma el tiempo para contar la historia.

“El tempero les dijo (al pueblo) que se cooperara para que se llevara pero los mayordomos y el presidente no hicieron caso, no, no cooperó nadie”, afirma.

Y es como si se tratara de una fiesta patronal, cada año los pobladores realizan todo un ritual muy cerca del cráter del volcán.

En una especie de procesión llevan desde comida y cerveza hastq ropa, zapatos y música de banda para ‘Don Goyo’, todo con la guía del “tempero”, un descendiente del primer hombre que afirmaba habló con el espíritu del Popocatépetl ya hace más de 100 años.

“A veces es ropa, él pide un anillo, pero que sea de oro, aparte su mole de guajolote, aparte sus frutas”.

Pero este año no hubo ni un pastelito para ‘Don Goyo’, doña Julia afirma que posterior a la fecha los mayordomos (anfitriones de la fiesta patronal) subieron hasta las laderas del volcán pero sin ofrenda, por lo que casi es como si no hubieran ido, posterior a ello, la actividad del Popocatépetl se intensificó poco a poco.

Y si una ofrenda es la respuesta para calmar la furia de Don Goyo, seguro más que uno se pregunta ahora por qué no lo han llevado, sin embargo no todo es tan sencillo pues ahora el paso para subir al volcán está restringido por las autoridades además de que la señora Julia señala que también tendrían que llevar un presente a la amada del Popocatépetl: Iztaccíhuatl, según la leyeda de origen náhualtl.

