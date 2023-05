Comerciantes de Victoria reportan caída en ventas durante abril

CD. VICTORIA, TAM.- Las ventas en el comercio local aumentaron en mayo un 20 por ciento en comparación con el mes de abril que por el periodo vacacional de Semana Santa sufrieron una caída importante, se espera que ese comportamiento de la economía se mantenga lo que resta del 2023 reveló Greyci Ethel Robles Barajas, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Victoria.}

Reconoció que en el mes de abril sí hubo una baja significativa en las ventas, y ahora con los festejos de finales de abril y durante el mes de mayo con lo del Día del Niño, Día de la Madre, Día del Maestro, Día del Estudiante ha impactado positivamente en los comercios de la ciudad, siendo algunos giros los más beneficiados como pastelerías, florerías, tiendas de ropa, dulcerías, tiendas de auto servicio, tiendas de regalo, restaurantes por mencionar algunos ejemplos.

Muestra de que la economía de la ciudad se está recuperando y ha mejorado es el hecho de que han abierto mas negocios en la ciudad, CANACO lleva hasta ahora en mayo mil 100 comercios afiliados, entre nuevos y refrendos de los que ya tienen muchos años trabajando en la ciudad, lo anterior significa que hay un crecimiento económico sostenido, tomando en cuenta la lentitud que hubo en el 2022, siguen llegando más franquicias a la ciudad que se afilian a la cámara de comercio.

En cuanto a cierres de negocios, aseguró que no tenen reporte de que al menos en la calle Hidalgo que es la avenida comercial de mayor tradición de la capital del estado no se ha dado, por el contrario hay más aperturas de negocios, han llegado franquicias de todo tipo, por lo que se tiene confianza de que nos va ir muy bien con negocios y empresas nuevas, incluso dijo la migración de negocios del centro a zonas comerciales de zonas como la avenida Tamaulipas se sigue dando pero con sucursales, es decir no están cerrando en el centro para abrir en otra zona, más bien se están expandiendo.

POR SALVADOR VALADEZ C.