Meteorito cae en Australia e ilumina todo el cielo

AUTRALIA.- Habitantes de la ciudad de Queensland en Australia se alertaron después de que una potente e increíble luz verde iluminó el cielo por unos breves instantes, lo que causó temor y expectativa a las personas que se encontraban en las calles pues además emitió un fuerte estruendo similar al de un rayo, preguntándose qué era lo que acababa de ocurrir.

El fenómeno ocurrió a las 21:22 horas del sábado y algunas dashcams y cámaras de seguridad de empresas, así como testigos pudieron captar en sus teléfonos celulares el momento en que la enorme bola de fuego baja desde el cielo a la tierra. Los videos en redes sociales comenzaron a recorrer las web rápidamente por lo que medios nacionales informaron que se trataba de un meteorito.

#Australia 🇦🇺

➡️ #GreenFlash

Green flash and sonic boom captured on Saturday in Queensland.

🔹The greenish color indicates that the #meteorite is composed mostly of iron and nickel.#Austalia #Queensland #India #QueenslandAustraliapic.twitter.com/tl96UUWDtg

— Top Viral Videos (@ManojKu40226010) May 23, 2023