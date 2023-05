Pasión vs tradición

NUEVO LEÓN.- Tigres y Chivas se verán las caras en la Gran Final de IDA de la Liga MX, Clausura 2023, dos equipos que buscarán sacar

¿Cómo llegan los dos equipos?

Tigres viene de eliminar en el Clásico Regio a Monterrey con marcador global de 2-1 y derrotando a los Rayados 1-0 en el BBVA, una derrota que golpeo muy fuerte en el barrial, Tigres ya esta concentrado para esta Gran Final y buscará sacar ventaja del Universitario, para en el Estadio Akron el Domingo lograr ganar su 8vo trofeo en el futbol mexicano.

Por su parte las Chivas lograron la hazaña de remontar el marcador global y ganarlo 3-2 en el Clásico Nacional con un partido de vuelta que será recordado por la entrega que demostró tener el cuadro rojiblanco al derrotar 3-1 al América en el Estadio Azteca, como en el 2017, enfrentará a Tigres con el único objetivo de conseguir su título 13 y empatar al América como los máximos ganadores de la Liga Mx.

Antecedentes:

Los antecedentes se inclinan para los Tigres ya que se han visto las caras en 15 ocasiones, dejando una marca de 8 partidos ganados para Tigres, 2 empates y 5 victorias para las Chivas, el día de mañana el favorito para llevarse la ventaja será el cuadro felino, ya que jugarán en su casa y con su gente en un Estadio que siempre se hace pesar como lo es el Universitario.

Jugadores a seguir:

Los Jugadores a seguir para este encuentro serán por parte de Tigres, Sebastian Cordova quien sin duda ha sido el mejor jugador en esta liguilla con 6 anotaciones, un jugador que ha demostrado su nivel y buscará sumar sus dianas frente al Guadalajara en esta Gran Final de IDA.

Por su parte el jugador a seguir por las Chivas será Ronaldo Cisneros, quien anotó un doblete frente al América para conseguir el Aztecazo y el boleto a la Final, un jugador que fue muy irregular el la campaña pero en esta liguilla esta sacando su mejor versión y ha ayudado al rebaño a llegar a la fase final del Clausura 2023.

Todo esta listo para que vivamos la Gran Final de IDA, de esta Clausura 2023, con dos equipos que buscarán dar todo por conseguir una estrella más en su escudo, sin duda una final que estará llena de goles y emociones.

Boletos a los fieles

La serie entre Chivas y Tigres tendrá más de 88,000 asientos disponibles para los partidos de ida y vuelta de la final del Clausura 2023, pero menos de 15,000 entradas se pusieron a la venta libre, debido a que ambos equipos tienen comprometidos la mayoría de sus lugares para los abonados.

Los abonados de Tigres pudieron aplicar su boleto para la final con precio especial menos de 24 horas después de superaron la semifinal ante Rayados, una recompensa solo para aficionados que compraron su paquete de entradas para toda la temporada.

“La realidad es que la disponibilidad es muy poca. En Tigres la disponibilidad es menor porque no es para nadie una sorpresa que es de lejos el equipo que más ocupación tiene. Si hubiera un equipo al cual emular en México definitivamente sería Tigres. Casi todo el estadio está vendido, puede poner 30,000 lugares más y también estarían vendidos”, señala Aldo Guerrero, business developer de Boletomóvil, la empresa encargada de vender los boletos de los partidos de Tigres.

Las esperanzas de alcanzar boletos para el público en general de la final de vuelta entre Chivas y Tigres en el Estadio Akron, son nulas. Personal de staff comunicó a aficionados presentes en el inmueble que ya no hay boletos.

Al mediodía de este miércoles, personal de Chivas les comunicó a seguidores del Rebaño que los boletos que quedan para la final entre Chivas y Tigres son para abonados, que para venta al público no habrán: “De hecho les estamos diciendo que ya no hay boletos, pero aquí siguen” comentó personal que resguarda el ingreso del Estadio Akron.

Seguidores han acampado desde la noche del pasado lunes con la esperanza de alcanzar boletos al público. Uno de ellos llegó desde las 10 am del día de ayer, con la esperanza de alcanzar un boleto a pesar de recibir la noticia que ya no hay entradas disponibles: “Tengo desde ayer, desde las 10 de la mañana esperando a que liberen boletos. Le pedimos a la directiva que liberen cien o doscientos boletos, los que sean que liberen pero que estén ahí para la afición. Que nos aseguren, no es en balde que estamos aquí haciendo fila”.

Por otro lado, el seguidor comentó que no ha dejado su lugar, al menos lo hizo para hacer sus necesidades: “Toda la noche hemos estado aquí, yo no me he movido, solo para ir al baño. Me han traído pizza, tacos, lo que se pueda ahorita” agregó el seguidor de Chivas con la esperanza de alcanzar un boleto para la final de vuelta entre Chivas y Tigres.

Cabe mencionar que la preventa continúa únicamente para abonados de Chivas, misma que se está haciendo a través de boleto móvil y en taquillas del Estadio Akron desde el pasado lunes. Dicha preventa culminará este día en punto de las 15:00 horas centro de México.

La venta para personal de Chivas y Omnilife, será a partir de hoy a las 15:00 horas, cada empleado podrá comprar hasta tres boletos para la final entre Chivas y Tigres.

POR AGENCIAS

EXPRESO-LA RAZÓN