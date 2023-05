CR PIDE A TRABAJADORES PAUSA EN LABORES PARA EVITAR GOLPES DE CALOR

TAMPICO.- La Cruz Roja Mexicana zona sur recomendó a quienes trabajan bajo los intensos rayos solares que realicen pausas laborales para evitar el peligroso golpe de calor.

Además, es importante hidratarse de manera constante ya que las horas de más calor son entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

Julio César Castro Ramones, coordinador del área de socorros de la Cruz Roja, dejó en claro que hasta el momento no se han presentado golpes de calor pero sí hay riesgo por las elevadas temperaturas registradas.

“Vienen temperaturas elevadas, en julio ya empieza la canícula, tenemos que hacer recomendaciones para evitar el golpe de calor como evitar las horas de mayor calor del día que son entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde”, indicó.

“Andar con ropa fresca, alguna gorrita, un sombrero, una sombrilla, si no es posible evitar las horas de mayor sol por nuestro trabajo, recordemos que hay trabajadores expuestos a los rayos del sol, tomar algunos minutos de sombra para hidratarnos correctamente”, mencionó.

Recordó que el sudor que emitimos diariamente con el calor, es una especie de termostato que logra enfriar la piel para que no se eleve la temperatura corporal.

“Si no nos hidratamos correctamente a base de agua no vamos a tener esa capacidad para sudar y es donde empiezan los inicios de golpe de calor, ocurren cuando el cuerpo no puede controlar la temperatura y se empieza a elevar hasta llegar a los 40 grados con características como piel colorada, seca, caliente, la persona va a estar desorientada, probablemente desmaye, convulsione, tenga calambres y de acuerdo a los casos hasta un paro cardíaco”, detalló.

Ante un caso de golpe de calor, debe llamarse al 911 de inmediato y se puede ayudar a la persona retirándola de la fuente de calor, en este caso de los rayos solares y posteriormente quitarle el exceso de ropa y tratar de enfriarla con paños húmedos.

POR BENIGNO SOLÍS/LA RAZÓN