¿Es peligroso comer pollo que no estuvo congelado?

MÉXICO.- ¿Sueles comprar pollo o pescado empaquetado en el supermercado? De ahora en adelante deberías revisar dos veces si el plástico que lo cubre no está inflado para cuidar tu salud. Y es que en TikTok un influencer se topó con una situación parecida y le preguntó al divulgador científico e ingeniero de alimentos y biotecnología Rafa Carbajal si era recomendable comprarlo; él contestó y dio información importante que te dejará pensando.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la carne de pollo y pescado son fuentes importante de proteína, sin embargo, estos alimentos pueden ser propicios para bacterias nocivas si no se refrigeran correctamente.

¿Es malo comer pollo sin refrigerar?

Rafa Carvajal aseguró que él no suele comprar ese tipo de presentaciones, pues carecen de un enfriamiento adecuado y permiten que microorganismos crezcan. En el video mencionado, aseguró que sospecha que ese pollo tenía crecimiento micobacteriano, el cual, debido a que aparentemente lleva mucho en desarrollo, podría causar micotoxinas que no se eliminan cuando se cocina la carne.

También hizo hincapié en que el área de pescados y mariscos, al igual que salchichonería y carnes frías es otra donde se tiene que tener mucho cuidado, en la primera porque el hielo que se usa no es suficiente y no se cambia constantemente; en el segundo, aseguró que muchas veces las cargas de trabajo del personal son muy altas y eso les impide limpiar adecuadamente los utensilios.

¿A cuánto se debe refrigerar la carne de pollo?

La FDA apunta que la manipulación incorrecta de carnes crudas puede dar lugar a la contaminación cruzada, es decir, la transmisión de bacterias presentes en alimentos, utensilios y superficies, a otros alimentos. Para prevenir esto, es necesario separar las carnes crudas de otros alimentos, almacenarlas en recipientes cerrados y limpiar adecuadamente los utensilios y superficies que entran en contacto con estas carnes.

La refrigeración es esencial para mantener seguros los alimentos, especialmente las carnes. Un refrigerador debe mantener una temperatura de 4° C y el congelador a -18° C). Cuando se trata de pescado, la importancia de la refrigeración es aún mayor. Debe comprarse refrigerado o congelado y refrigerarse o congelarse inmediatamente si no se va a cocinar de inmediato

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO