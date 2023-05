Sergio Mayer accidentalmente sale sin pantalones en plena entrevista

El actor y exdiputado Sergio Mayer tuvo una plática con el periodista Luis Magaña en su canal de Youtube, esto luego de que se diera la sentencia para el actor Héctor Parra, que este 25 de mayo fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión, sin embargo, aunque el tema es muy serio, un bochornoso accidente del también excantante Garibaldi ha dado de qué hablar, pues mostró que no traía pantalones.

Debido a que Mayer ha estado involucrado en el caso de Alexa Parra en contra de su padre, a quien acusó de abuso, fue entrevistado por el reportero de espectáculos para su canal en la plataforma de videos, una charla en la que el exdiputado recordó que fue la hija de Héctor quien lo buscó, pues sabía que era activista en este tipo de casos, y que apoyaba a otra víctima de violencia por parte de su progenitor.

Sergio Mayer no traía pantalones

Mientras el exGaribaldi exponía su opinión acerca de que se está “silenciado” a inlfunecrs y youtubers para que no hablen del tema, y explicaba que el interés de la víctima es superior, y sobre todo el que no reciba ataques, Sergio sufrió un bochornoso momento, pues al querer incorporarse tiró la cámara con la que estaba grabando, y al momento de levantarla quedó expuesto, pues no traía pantalones.

Sergio mayer opina sobre que se quiere silenciar a los Youtubers

( luego se le cae el cel..y.. Ups …no trae pantalones 🤭) #justiciaparahectorparra pic.twitter.com/dE3X3MGl9N — 😼ChismecitoChannel (@ChismecitoC) May 26, 2023

Frente a la cámara se podía ver que el actor y cantante, esposo de Issabela Camil y padre de dos hijas, vestía una camisa blanca, pero no se podía observar que vestía en la parte inferior, aunque al tratar de levantar la cámara que se había caído, fue inevitable que se mostrara ante la cámara que sólo tenía boxers negros, escenas que han quedado capturadas en video y han sido replicadas en diversas redes sociales.

“Soy un activista desde hace muchos años, en el 2018 fui nombrado vocero de los derechos de los niños en el Senado”, explicó el cantante y actor, que también fue diputado hasta el 2021, tiempo en el que asegura haber apoyado en otros casos similares, sin embargo, fue este el que ganó mayor fama por los involucrados, pues se trata de un actor que ha tenido una renombrada carrera en la televisión, así como su exesposa, Ginny Hoffman, que también es actriz.

