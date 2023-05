Al menos 122 mil mujeres fueron víctimas de algún delito en México durante el 2022. La injusticia y poca atención de las autoriades empodera a los agresores y esa violencia sistemática de género es más fuerte que nunca en el país.

Por eso mismo, el abogado Leonardo Medina Espinoza, del despacho Medina y Asociados, exhortó al Congreso de Tamaulipas, como a las escuelas de Derecho de toda la entidad, a que se trabaje en un proyecto de reforma a la ley del Estado para la urgente conformación de un Catálogo de Depredadores Sexuales con el único objetivo de encontrar diques de protección para bien de las mujeres, acciones enérgicas que a la larga disminuyan y erradiquen las agresiones en contra de ellas.

En México los ataques o violencia de género de acuerdo con un Informe de Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que para noviembre de 2022 la violencia hacia ellas alcanzó un 33.2 por ciento de todos los delitos registrados en el país, y las lesiones dolosas contra ellas representan un 55.4 por ciento, por consiguiente en más del 50 por ciento de las comisiones de un delito se les trastoca, de una u otra manera.

La preocupación del grupo de abogados hoy representados por Leonardo Medina les obligó a tener un primer acercamiento con Mario Martínez, abogado general de la UAT Campus TampicoMadero, para comenzar los primeros encuentros que lleven a la conformación de ese catálogo o las reformas sustanciales, ya que la violencia contra las mujeres es un asunto social que comenzó a rebasar a los colegios de abogados, pues las estadísticas gubernamentales no coinciden con los casos atendidos en lo privado.

En el sur de Tamaulipas uno de los hechos más controversiales es el de Ericka Vidal, una colaboradora de la UAT, golpeada hasta el cansancio por su pareja, ella por poco pierde la vida, sin embargo, en la Fiscalia General de Justicia catalogaron sus agresiones como violencia familar y su agresor Arturo “V”, sigue en libertad y amenazándola de muerte.

Mientras que la FGJT se duerme en sus laureles, Medina y Asociados confía que Erikca va a tener el respaldo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en particular de su rector Guillermo Mendoza Cavazos, quien ha manifestado su total respaldo a la comunidad estudiantil, sus docentes, pero muy en particular a la mujer universitaria.

Medina y Asociados no quieren a los depredadores sexuales merodeando las escuelas de Tamaulipas, y mucho menos en el Campus de la UAT, por eso insisten en que se abran los canales de comunicación y patentizar un protocolo de seguridad, un catálogo de depredadores sexuales antes de que se registre alguna estdiante muerta, pues nadie quiere que Tampico sea un Ciudad Juarez.

En la intimidad… Medina y Asociados puso a consideración de la comunidad estudiantil de todo Tamaulipas, como de la sociedad en general el teléfono de contacto 833 385 22 89.

Esto para hacerle frente a los agresores, teniendo o no el apoyo de las autoridades; contando con el respaldo jurídico del Congreso y sus diputados, pues mientras se sea sobrina del presidente de México y/o hermano del gobernador jamás sensibilizarán ante una situación insegura como la que viven las alumnas y todas las mujeres tamaulipecas.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608