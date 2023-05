Reportan varios heridos tras tiroteo en Hollywood Beach, Florida

La tarde de este lunes se registró un tiroteo en Hollywood Beach, al norte de Miami, Estados Unidos. Hasta ahora, las autoridades desconocen el número total de víctimas, pero, de forma preliminar, se habla de un saldo de al menos siete personas heridas, entre ellas un adolescente de 15 años de edad. Equipos de emergencia trabajan en el lugar y han pedido a los habitantes que eviten el sitio, para no obstruir el trabajo de los investigadores y policías.

De acuerdo con testigos de lo ocurrido, el tiroteo comenzó minutos antes de las 20:00 horas (hora local) en el área de la cuadra 1200 de North Boardwalk en Hollywood Beach, cerca de Miami. De igual manera, los disparos quedaron grabados gracias a cámaras de seguridad de la zona; en una de las grabaciones se observa el momento exacto en el que comenzaron los balazos en el popular punto de acceso. En el clip se observa que una multitud de personas, que se encontraban en el área, se dispersaron frenéticamente para intentar cubrirse y alejarse del peligro.

Hollywood Beach, FL – Memorial Day Shooting on the Boardwalk. Video from Hollywood Beach TV on FB. pic.twitter.com/FbwgSAfLqu — kygrl (@shinykygrl) May 30, 2023

En otras imágenes se observa a los heridos tendidos sobre la arena, mientras algunas personas se acercan a ayudar y equipos de emergencia atienden a las víctimas. Las autoridades han advertido que el número de lesionados se podría incrementar mientras se realizan las investigaciones, por lo que, hasta ahora, no han confirmado la cifra de personas heridas por estos hechos violentos.

La mayoría de las personas fueron heridas en las extremidades, principalmente en las piernas, solo una persona resultó herida en el tórax. Primeros reportes aseguran que el tiroteo no fue producto de una balacera o un intercambio de disparos, sino que fue un ataque directo contra las personas que estaban en el lugar. Testigos detallaron que el agresor vestía completamente de negro y cubría su cabeza, además, el atacante aparentemente huyó luego de disparar contra las personas.

🇺🇲 | Se puede ver a la gente dispersándose en las cámaras públicas mientras se desarrolla el tiroteo en el paseo marítimo de #Hollywood Beach.#HollywoodBoardwalk. #HollywoodBeach. #Florida. #MargaritavilleResort. pic.twitter.com/pIb0a47VWV — ALERTAS RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@Alertas_RD) May 30, 2023

El alcalde de Hollywood Beach, Josh Levy, declaró, ante medios locales, que los paramédicos estaban en la escena y que algunas víctimas fueron llevadas al hospital. “Parecía que la gente podría haber quedado atrapada en el fuego cruzado. Pero no puedo verificar eso”, comentó. No obstante, el funcionario no especifico si hay personas detenidas por el tiroteo o si la policía ya tiene algún sospechoso.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO