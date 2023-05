WhatsApp permitirá editar mensajes una vez que hayan sido enviados

ESTADOS UNIDOS.- Este lunes Meta, la compañía matriz de WhatsApp, anunció una nueva y esperada función por los usuarios de la aplicación: poder editar mensajes una vez que hayan sido enviados.

WhatsApp detalló que será posible editar los mensajes hasta 15 minutos después de que hayan sido enviados y entregados.

“Esto será útil para cuando se cometa un error o simplemente cambies de opinión. Además, la edición de mensajes da un mayor control sobre tus chats”, destacó la aplicación propiedad de la compañía de Mark Zuckerberg.

El propio Zuckerberg comunicó esta nueva opción en WhatsApp a través de su página de Facebook: “ahora puedes editar los mensajes de WhatsApp hasta 15 minutos después de que hayan sido enviados”, escribió el directivo.

Por su parte, en una comunicación enviada a medios de información, WhatsApp refirió: “nos complace ofrecerte más control sobre tus chats, ya que ahora podrás desde corregir errores ortográficos simples hasta añadir contexto adicional a un mensaje. Solo mantén presionado el mensaje enviado y elige “Editar” en el menú”.

Los mensajes editados mostrarán el estado “editado”, por lo que los destinatarios estarán al tanto de la corrección, pero no podrán ver el historial de cambios.

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.

You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr

— WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2023