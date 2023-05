Martha Higareda asegura que sus historias fueron sacadas de contexto

MÉXICO.- En las últimas semanas, Martha Higareda se ha hecho tendencia porque varios fans dudan de la veracidad de varias historias que ha contado sobre su carrera artística y de su vida personal.

Tal como cuando dijo que empezó a hablar a los cuatro meses, que rechazó actuar junto a Robert Pattinson por hacer No Manches Frida, que Jared Leto la invitó a salir, que sueña en inglés cuando está en el extranjero, entre otras.

Pero mientras algunos se burlan de ella, un fan publicó ‘pruebas’ para señalar que Martha Higareda ha dicho la verdad.

Ahora, la actriz tuvo un encuentro con la prensa y nuevamente fue cuestionada sobre sus anécdotas y mencionó que son ciertas.

Higareda cree que ha sido cuestionada por cómo cuenta las historias y acepta que a veces exagera por ser escritora.

“Dije la verdad. Como yo soy escritora y cuento historias y escribo comedia. Yo explico lo que sucedía en mi mente. Obviamente todas esas son, pues, como uno las cuenta, pero claro que sí me pasaron”

La actriz ha tomado con humor todos los memes que le han hecho y hasta se ha grabado en TikTok reaccionando a las burlas.

“Salieron muchos memes. Hay unos muy divertidos, muy muy divertidos. Yo creo que se ríen conmigo, no sé, a mí me dan mucha risa”

Asimismo, aclaró que algunas de sus historias han sido sacadas de contexto, como cuando contó que empezó a hablar a los cuatro meses.

“Es que está sacada de contexto. Dije: bueno, es lo que me cuenta mi familia, obviamente yo no me acuerdo, pero dije mi primera palabra a los cuatro meses, que fue mamá. ¿Y de ahí uno empieza a acumular palabras hasta que ya hablas no? No es como que yo hablaba a los cuatro meses, sino que empecé a decir mi primera palabra a los cuatro meses”

Finalmente, dijo que sus anécdotas son producto de varios años de carrera donde se ha encontrado con personalidades como Jared Leto, Ryan Gosling y Keanu Reeves.

“También las anécdotas que contamos Yordi y yo son de 20 años de carrera, o sea, imagínate a todas las personas que yo he conocido. Además, vivo en Los Ángeles. O sea, como hay diferentes cosas que sí, pues claro, las sacas de contexto y las pegas todas juntitas, pues se hace muy divertido”,

