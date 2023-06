Disminuye índice de letalidad en lucha contra delincuencia en el país Tamaulipas es seguro

TAMPICO, Tamaulipas.- Durante la actual administración federal el índice de letalidad de las fuerzas armadas marca una tendencia a la baja en el país.

Andrés Manuel Lopez Obrador, presidente de la República aseguró que desde el inicio de su gestión las estadísticas advierten que cada vez se mejora en ese aspecto.

“No se autorizan masacres como era antes desde el estado. Si, vemos el índice de letalidad, vamos a ver con mucha claridad la diferencia.”

Y agregó:

“Antes eran más en los enfrentamientos , los muertos que los heridos y detenidos ;: ahí está, esto es Calderón, cuando la guerra. Mira los fallecidos en enfrentamientos. Heridos y detenidos. Ese índice de letalidad es muy claro, eran más los asesinados en enfrentamientos con las fuerzas armadas que los heridos y detenidos, porque la consigna era rematar a heridos, barrer y eso se mantuvo, mira la diferencia con nosotros, son más heridos, detenidos que los que pierden la vida”, dijo.

De acuerdo con datos consultados en la Secretaría de la Defensa Nacional entre el 1 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2022 , el Ejército registra 798 presuntos agresores abatidos, y 176 heridos en aproximadamente mil 021 enfrentamientos en todo el país.

TAMAULIPAS ES UN ESTADO SEGURO

“¿Como veo Tamaulipas en materia de seguridad hoy ? mejor, que cuando estaba el gobernador que salió. Mucho mejor. Nada más, como siempre me gusta presentar pruebas, a ver si me consiguen una lámina que tiene que ver con homicidios en Tamaulipas” .

Lopez Obrador , apuntó que encontró información relacionada con datos que advierten que en el pasado se encontraba mejor Tamaulipas, a lo que desmintió de esta forma:

” En los medios en Tamaulipas y a nivel nacional en las redes, de que se hablaba de que estaban mejor con el pasado gobierno y me llamó la atención, me entere, como una campaña y yo creo que esa percepción …Una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, Esto vienen desde ante de Gobels, pero no siempre se ha usado esto. Empezaron con una campaña así y seguramente la gente debe estar pensando así”.

“Deberían estar pidiendo disculpas: AMLO”

El presidente de México, acusó a los ex gobernadores de Tamaulipas de mediocres y ladrones.

“Deberían estar ofreciendo disculpas aquí en Tamaulipas. ¿Cuantos gobernantes mediocres, ladrones? Por eso celebro que después de años, los tamaulipecos , mujeres y hombres hayan decidido tener un gobernador honesto, íntegro, decente, no malandrín para decirlo con toda claridad”

Y agregó:

“Eso nos les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México y son los responsables de la tragedia nacional.

DATOS

“Si ustedes se dieron cuenta del informe, del Secretario de Marina, Almirante Ojeda, la Policía Estatal cuenta con un poco más de 3 mil elementos, las fuerzas federales en Tamaulipas son de alrededor de 10 mil elementos”.

Jose Luis Rodriguez Castro/ La Razón