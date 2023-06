Faitelson ofrece pago para que ‘se encarguen’ en la cárcel del hombre que aventó a perro a cazo hirviendo

MÉXICO.- El asesinato del perrito en Tecámac tras ser arrojado a un cazo con aceite hirviendo ha causado gran indignación que desde Twitter usuarios ofrecieron recompensa en dólares para que Sergio ’N’ fuera capturado y pagara por su cobarde acción, pero una vez detenido ahora se ha ofrecido dinero para que en la cárcel sea castigado por el maltrato a Benito, como fue nombrado el lomito.

Fue David Faitelson quien se unió al repudio por el asesinato del perrito, el cual aún sufrió debido a las graves heridas causadas en su cuerpo luego de ser arrojado al cazo hirviendo. El comentarista deportivo usó sus redes sociales para ofrecer dinero para que en la cárcel se “encarguen” del asesino del lomito.

“Yo colaboro con el dinero que haya que poner para que se encarguen de él en la cárcel. Indíquenme con quién me dirijo”, escribió Faitelson, propuesta que incluso aplaudieron sus detractores debido a este lamentable caso y la crueldad contra el perrito, cuyo video de la agresión se dio a conocer en redes sociales.

El post del comentarista también generó comentarios en contra tras acusarlo de que ahora manda asesinar, sin embargo, algunos seguidores respondieron que “una calentadita no es asesinar”.

Sergio ’N’, el hombre que arrojó al perro al cazo con aceite hirviendo, fue detenido ayer 30 de mayo en una casa de la alcaldía Coyoacán, dos días después de la agresión al lomito. Tras su captura fue trasladado a la agencia 50 del Ministerio Público donde fue evaluado por un médico legista.

Posteriormente, acompañado por agentes de la Fiscalía del Estado de México fue subido a una camioneta para ser tras trasladado al penal de Chiconautla, en el Estado de México, donde fue ingresado. Durante el trayecto hacia la unidad, el asesino de Benito recibió algunos golpes en la cabeza y también fue cuestionado sobre porqué arrojó al perro al cazo.

¿Qué pasó con el perrito que fue arrojado a cazo en Tecámac?

A través de redes sociales se denunció el maltrato animal a un perrito, el cual fue arrojado por un hombre a un cazo donde había aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México. El video de la agresión al lomito se hizo viral y las demandas de justicia y castigo para el agresor inundaron las redes.

La agresión al lomito ocurrió el domingo 28 de mayo en la colonia San Pablo Tecalco, donde se encontraba afuera de una carnicería que visitaba regularmente en busca de comida. Aproximadamente al mediodía un hombre salió del local tras amenzar al dueño del lugar y tomó al perro y con fuerza lo lanzó al cazo donde se fría el chicharrón.

Tras lanzar al perrito, el agresor se subió a un vehículo y se retiró del lugar, mientras que Óscar Ávila, dueño de la carnicería, salió y le cerró a la llave del gas, aunque no pudo ayudar al lomito debido a que el cazo estaba hirviendo.

El perrito estuvo agonizando por varias horas debido a que resultó gravemente herido luego de ser arrojado al aceite hirviendo, ya que aún estaba con vida cuando finalmente lo sacaron del cazo, según informó Jaqueline Vaca, miembro de la organización Peludos Desamparados, la cual presento una denuncia por maltrato animal.

Ayer, autoridades le practicaron la necropsia al lomito, que fue nombrado como ‘Benito’, y sus restos serían incinerados.

¿Cuántos años pasaría en prisión hombre que asesinó a perro en Tecámac?

El hombre que agredió al lomito en una carnicería de Tecámac, Estado de México, y lo mató tras arrojarlo en un cazo con aceite hirviendo podría pasar hasta 6 años de prisión, de acuerdo con la legislación mexiquense.

De acuerdo con el artículo 235, el castigo por maltrato animal va de los 3 a los 6 años de prisión y de 200 a 400 días de multa. Esto es lo que dice específicamente la legislación del Estado de México:

“A quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituye plaga, se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días de multa y se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el cuidado de animales”, dice dicho artículo.

