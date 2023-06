Aumenta Costo de Seguros de Gastos Médicos

Menos del 10% de la población en México cuentan con seguro de gastos médicos, una parte puede atenderse en una consulta privada y pagan de su bolsillo, en embargo para enfermedades de largo y costoso tratamiento, muchos se enfrentan a cuentas hospitalarias impagables que, en muchos casos, se convierten en deudas de por vida.

En 2023, las personas que pueden contratar un seguro médico privado, se enfrentan a una alza importante en el costo de las pólizas anuales, pues la inflación también les ha impactado, reveló el agente de Seguros GNP, Eduardo Félix Ramos.

“Este año el seguro de gastos médicos mayores aumentó un 20% sus pólizas, y es en el que más se refleja el impacto de la inflación en el país. En seguros de vida y seguros de ahorro para el retiro, estos crecen conforme la inflación y tienen un aumento del 10 al 15%, pero el de gastos médicos mayores aumentó hasta un 20%”, refirió.

El costo de una prima por un seguro de gastos médicos mayores es a partir de 15 mil pesos anuales, y el monto comienza a variar dependiendo la edad, historial médico, estilo de vida y estado de salud actual de los contratantes, con lo que llega a subir a más de 50 mil pesos, y en algunas ocasiones supera los 150 mil pesos.

“Si tu póliza por ejemplo es de 15 mil pesos, para una persona de cerca de los 30 años, estamos hablando de que subió cerca de 3 mil pesos, más o menos, y llega hasta los 18 mil pesos anuales”.

Señaló que los altos costos de los servicios médicos y la dificultad para calcular el riesgo encarecen los seguros, sin embargo, siempre será más beneficioso para los clientes tenerlo para la protección propia y de sus familias.

“Un joven masculino de cerca de 30 años está la póliza en 12 mil pesos, son las pólizas intermedias, y para una mujer de 30 años está entre los 15 mil pesos y los 16 mil pesos, los seguros de las mujeres son más caros por el tipo de enfermedades exclusivas de la mujer, como el cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, quistes en los ovarios, y eso incrementa el precio de la póliza”, puntualizó.

El agente de Seguros GNP, dijo que los seguros de cobertura médica más altos son para servicios médicos internacionales, para una persona de 30 años está cerca de 50 mil pesos al año y para una persona de cerca de 30 años con atención en hospitales de primer nivel, llegan a pagar una prima anual de entre 20 mil y 25 mil pesos y cubren hasta 154 millones de pesos.

“El costo varía dependiendo de los hospitales en los que te quieras atender, por ejemplo, una persona de 30 años que se quiera atender en Monterrey, en el Doctor Hospital, o San José Tec de Monterrey, o en el Muguerza de Alta Especialidad, ese está entre 20 mil y 25 mil pesos de prima, en los de 12 mil a 15 mil pesos te puedes atender en el Muguerza Carretera Nacional, mucho depende la zona del tipo de hospital”.

Para los residentes de la zona sur, en los seguros con pólizas de 12 a 15 mil pesos, incluye la atención en el Hospital Ángeles y la Beneficencia Española.

“Todas las más aseguradas de están en 154 millones de pesos por enfermedad, dependiendo del padecimiento, por ejemplo, si te da cáncer tienes hasta 154 millones de pesos para atenderte, si ese mismo año desgraciadamente te da un infarto y ocupas una operación, tienes hasta 154 millones para la operación, dependiendo del plan por padecimiento”.

A pesar de que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) define al seguro de gastos médicos como un producto primordial porque contribuye al cuidado de la salud y brinda seguridad financiera ante gastos de índole médica, las aseguradoras en México no han logrado posicionar sus productos adecuadamente en el mercado.

“Las pólizas de gastos médicos mayores, así como la seguros de vida, se contratan cuando estás sano, las pólizas de gastos médicos mayores, por ejemplo, tienen periodos de espera, ciertos padecimientos lo tienen. No porque la contrates hoy y la pagues hoy, mañana no la puedes utilizar, si resulta que la contratas y mañana te da diabetes, el seguro no lo cubre”.

“La gente se confunde y quieren contratar el seguro porque sospechan que pueden estar enfermos, dejan que pase un mes y luego la quieren usar, no se puede, porque para ciertos padecimientos hay periodos de espera”, afirmó.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de 2010 a 2022 hubo un aumento del 60% en la población mexicana asegurada por gastos médicos, sin embargo, los pagos por siniestros aumentaron 130% en el mismo periodo.

“El tema de gastos médicos mayores es como el seguro del carro, lo contratas esperando no utilizarlo, pero el día que lo necesites lo tienes”, reflexionó.

Omar Reyes

Expreso-La Razón