¿Cuándo y cómo ver el Eclipse solar desde México?

MÉXICO.- México está listo para experimentar dos eventos astronómicos fascinantes en los próximos meses: un eclipse solar anular el 14 de octubre de 2023 y un eclipse solar total el 8 de abril de 2024. Los amantes de la astronomía están más que felices, pues si las condiciones climáticas lo permiten, se podrá ver desde nuestro país, aunque habrá zonas en las que será imposible.

¿Cuándo hay eclipse solar?

El eclipse anular de octubre de 2023 será un evento imperdible, especialmente para los habitantes de la Península de Yucatán, quienes tendrán la mejor oportunidad para verlo. Por otra parte, el resto del país también lo podrá presenciar, aunque de manera parcial.

Where will you be during the eclipses in 2023 and 2024?

This map shows the path of the Moon’s shadow as it crosses the contiguous U.S. during the eclipse on Oct. 14, 2023 and total solar eclipse on April 8, 2024. Will you get a chance to see them? https://t.co/mC7CagW0AR pic.twitter.com/wBA08oZ7k6

— NASA (@NASA) March 21, 2023