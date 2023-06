Toño Mauri vuelve a contagiarse de Covid; revela su estado de salud actual

MÉXICO.- Toño Mauri ha relatado en distintas ocasiones su experiencia al contagiarse de Covid-19 por primera vez, convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles porque la enfermedad casi terminaba con su vida, años después, este 1 de junio el actor anunció a través de sus redes sociales que nuevamente se contagió.

Ante la noticia, muchos de sus seguidores han expresado su preocupación por la salud del intérprete, ya que en 2020 Mauri recibió un trasplante de pulmón, esto por las secuelas que dejó la enfermedad en su cuerpo.

Toño Mauri vuelve a dar positivo a Covid

“Otra vez COVID” escribió Toño Mauri en una de sus historias de Instagram, misma en la que apareció recostado desde una cama y con un cubrebocas, sin agregar más detalles sobre su estado actual.

Luego de anunciar que se había contagiado por tercera ocasión, el actor se comunicó con los conductores del programa ‘De primera mano’, en el cual habló sobre su estado actual y los síntomas que presentó previamente.

“Me lo detectaron hoy, a tiempo, porque me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado, entonces me hice una prueba casera y salió negativa. Pero coincido con mis chequeos, me hicieron pruebas y me confirmaron más tarde que soy positivo” dijo Mauri.

Por otra parte, el hermano de Graciela Mauri explicó sobre la evolución respecto a los medicamentos para tratar la enfermedad, así como también sobre los cuidados que sigue teniendo, por lo cual invitó a que la gente no baje la guardia sobre el Covid-19.

CON INFORMACIÓN DE PUBLIMETRO