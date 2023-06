Michelle Salas revela si Luis Miguel la va entregará el día de su boda

Luego de varias semanas de rumorearse sobre el presunto compromiso matrimonial de Michelle Salas, el pasado 7 de mayo la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas compartió en sus redes sociales que su novio Danilo Díaz le entregó un anillo de compromiso, por lo que en los próximos meses la hermosa modelo llegará al altar.

Debido a lo anterior es que muchas son las expectativas sobre la próxima boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, pues seguidores de la experta en moda se han cuestionado si es que su padre el famoso Luis Miguel asistirá a su unión matrimonial, sin embarazo, es ella misma quien revela si “El Sol de México” será quien la entregue del brazo como es costumbre.

¿Luis Miguel la entregará en el altar?

En México, la tradición en una boda es que la novia entre al altar del brazo de su padre, para que éste la entregue al hombre que será su esposo y así encomendarla para que siempre la cuide y nada le haga falta, cabe señalar que, de no estar presente el padre, este lugar podría ser ocupado por la mamá o hermano mayor de la mujer que vaya a contraer nupcias.

Debido a lo anterior, es que en una reciente entrevista para Despierta América, Michelle Salas fue cuestionada si es que su padre será invitado a su boda y si es que el intérprete de “Suave” será el encargado de caminar en el altar tomado de su brazo.

Ante el primer cuestionamiento sobre si es que Luis Miguel será invitado a su boda, Michelle no tuvo problemas en confirmar que su padre contará con la invitación a este momento tan importante en su vida.

“Pues mira corazón, toda mi familia va a estar invitada, así que correcto”, dijo Michelle Salas

Por otra parte, la experta en moda que ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo también fue cuestionada sobre lo que anteriormente se mencionaba, si es que desea que “El Sol” la entregue en el altar, sin embargo, aún no tiene muy claro esta situación.

“No lo sé, todavía no lo he pensado estoy como todavía en la nube de lo que acaba de pasar, entonces, todavía estoy en eso”, cuenta Michelle Salas.

Michelle salas habla de su boda pic.twitter.com/0IvNZUpBqL — Lo + viral (@VideosVirales69) June 4, 2023

¿El Rey Cucaracho?

Por otra parte, la futura novia también fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Aracely Arámbula quien fue la pareja sentimental de su padre durante algunos años, y es que, la actriz llamó a Luis Miguel “El Rey Cucaracho” en una conferencia motivacional.

Y es que hace unos días, Aracely Arámbula asistió a la conferencia de Jorge Lozano y ahí dijo que si ella había superado al Rey Cucaracho, cualquier mujer puede superar a un mal amor.

Ante esta situación, Michelle Salas habló al respecto y aseguró que no ha escuchado las declaraciones de la madre de sus medios hermanos, sin embargo, la joven no pudo evitar reír un poco.

“No lo he visto (risas) ¿dónde dijo eso?, ¡ay Dios! qué risa, pues yo creo que lo dijo de broma, no sé es que no lo vi”, dijo Michelle Salas

Finalmente Michelle, no quiso hablar sobre el tema de la pensión alimenticia que su padre debe dar a Aracely Arámbula pues asegura que a ella no le corresponde dar esa información.