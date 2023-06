Campesinos tamaulipecos reportan disminución de robos de ganado

CD. VICTORIA, TAM.- Los campesinos tamaulipecos, dedicados al agro o a la producción del ganado, perciben una baja de hechos delictivos contra su sector, dando a conocer que ya los robos de animales de granja, los daños a las parcelas y otro tipo de atentados contra sus bienes han disminuido últimamente y existe certeza para realizar sus labores.

Al centro del Estado, donde existen productores desde menores hasta los de gran escala, se dicen tranquilos, pues son mínimos los incidentes que ocurren en sus comunidades y que no ponen en riesgo la integridad de sus personas o familias, ni las de sus pertenencias.

Es por eso que señalan que las denuncias por faltas delictivas en contra de su sector no son tan comunes entre ellos, puesto que confían en los gobiernos en turno y a ellos les dejan las responsabilidad que com vigilancia y mantenimiento de orden han permitido que las quejas no se interpongan en gran demanda ante instancias como la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas (FGJT).

Ángel Lara Martínez, secretario de organización de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) en Tamaulipas, además de productor y líder rural en la región centro, dijo a Expreso todo lo anterior, siendo censado con familias del sector rural y corroborando la baja de quebrantamientos.

Pero aunque la sociedad rural no presenta denuncias formales, si solicitan a las autoridades de justicia y de seguridad pública no deje de poner atención en esas zonas donde el desarrollo agrícola aporta mucho para la ciudadanía en general.

“El tema de robo ganadero o agrícola a disminuido de cierta forma, pero bueno no quitamos el dedo del renglón para pedirle a las autoridades a seguir atentos”, dijo Lara Martínez.

“No hay una denuncia formal de este tipo, pero si pedimos a la autoridad siga al pendiente de lo que suceda”.

Y continuó diciendo que “eso es la percepción que tenemos la puesto a que lo hemos venido comentando con diferentes familias en diferentes comunidades”.

En torno a otro tipo de hechos violentos como situaciones de riesgo, se expone también que no se requiere de efectuar una denuncia, puesto que esos temas son indirectos a sus comunidades y también son responsabilidad de la autoridades en turno el atenderlas.

POR ANTONIO H. MANDUJANO