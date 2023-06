Peso Pluma y Natanael Cano hasta en los calcetines

MÉXICO.- Peso Pluma y Natanael Cano están creando una revolución en el regional mexicano, para muestra sus canciones son las que se encuentran en los primeros lugares de popularidad en el país y en otros sitios del mundo, debido a su fama su imagen también goza de gran éxito y ya hay quienes toman sus fotografías para hacer desde camisetas hasta calcetines.

Tal y como sucede en la zona centro de Guadalajara, Jalisco en donde varios vendedores ambulantes ofertan los calcetines con la imagen de Peso Pluma, Natanael Cano, Valentín Elizalde y algunos personajes animados, aunque el precio cambia dependiendo el puesto, las prendas se encuentran desde tres por 100 pesos o un par en 40 pesos, según se escucha de las personas que muestran el producto a los posibles clientes.

Hay que destacar que se trata de mercancía no oficial y que la imagen de los intérpretes de “corridos tumbados o bélicos” no está autorizada para que se oferte de tal manera, pero es algo que no preocupa a los comerciantes ya que mencionan que cada vez son más las personas que quieren el par de alguno de los jóvenes.

Natanael Cano es una estrella de 22 años originario de Hermosillo, Sonora, es a quien se le adjudica la creación de los “corridos tumbados”, un subgénero que sufrió varias críticas al principio, pero que en la actualidad se ha ganado el respeto de grandes intérpretes del regional mexicano como lo es Alejandro Fernández con quien tienen un dueto, pero también ha conseguido colaboraciones como con el puertorriqueño Bad Bunny.

El sonorense recientemente se presentó con gran éxito en Guadalajara, Jalisco y en la Ciudad de México en donde logró que miles de personas corearan sus canciones. “Nata” recibió los halagos de los usuarios quienes mencionaron que ahora tiene un semblante más saludable y se le ve más sonriente.

Pero Peso Pluma no se queda abajo, aunque tiene una carrera más corta que la de su compañero, ya ha realizado varios triunfos con los que se coloca como uno de los cantantes más importantes en México, debido a su fama lo han invitado a proyectos como “The Tonight Show” el programa de Jimmy Fallon, siendo el primer grupero en hacerlo, además recientemente lanzó la “Sesión 55” con el productor Bizarrap, famoso por colaborar con grandes estrellas (Shakira, Anuel AA, Arcángel etc), el tema ya está en el primer lugar de plataformas digitales y de música.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO